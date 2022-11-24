По состоянию на сейчас продолжается подключение к сети бытовых потребителей.

После блэкаута из-за массированной ракетной атаки России 23 ноября электроснабжение уже обеспечено во все области Украины.

"Электричество подано во все области Украины. Первое, что было запитано, – объекты критической инфраструктуры. По состоянию на сейчас постепенно продолжается подключение к сети бытовых потребителей", - сообщили в Офисе президента.

В ОП напомнили, что в регионах удалось развернуть 4 тыс. "пунктов несокрушимости" - специально оборудованных мест, где можно подзарядить телефоны, согреться, выпить теплые напитки.

Видео дня

Отмечается, что энергетики, коммунальщики и спасатели работают в круглосуточном режиме над ликвидацией последствий ударов РФ.

Ракетная атака России 23 ноября

Как сообщал УНИАН, 23 ноября Россия осуществила очередную массированную атаку по Украине. Ракеты попали в объекты критической инфраструктуры в нескольких областях. Всего было выпущено около 70 крылатых ракет, 51 из них уничтожено. Во многих регионах произошли аварийные отключения электроэнергии. Также сообщалось об отключении электроэнергии в соседней Молдове.

На Ровенской, Южноукраинской и Хмельницкой атомных станциях из-за обстрелов сработала аварийная защита, из-за чего все энергоблоки этих АЭС были отключены.

В результате попаданий в объекты энергетики многие регионы Украины остались без тепло - и водоснабжения.

Вас также могут заинтересовать новости: