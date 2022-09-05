Также президенты скоординировали дальнейшую военную поддержку со стороны Франции.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном результаты миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

Об этом Зеленский сообщил в Тwitter.

Он отметил, что "провел предметные более полуторачасовые переговоры" с Макроном.

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"Проинформировал французского коллегу о ситуации на фронте и ходе противодействия агрессии РФ. Скоординировали дальнейшую оборонительную поддержку со стороны Франции. Обменялись оценками результатов миссии МАГАТЭ на ЗАЭС", - написал президент Украины.

Война в Украине и Запорожская АЭС:

Запорожскую АЭС с 4 марта контролируют российские захватчики. Также под оккупантами город-спутник АЭС - Энергодар.

26 июня 2022 года стало известно, что оккупанты готовятся к боям вблизи Запорожской АЭС.

29 июня 2022 года появилась информация о том, что на Запорожской АЭС оккупанты готовят серьезную провокацию.

30 июня 2022 года МАГАТЭ потеряло связь с Запорожской АЭС.

2 июля 2022 года "Энергоатом" восстановил связь между Запорожской АЭС и МАГАТЭ.

5 августа российские оккупанты трижды обстреляли промышленную площадку Запорожской атомной электростанции.

По данным "Энергоатома" войска РФ в Энергодаре стреляли в сторону Запорожской АЭС, враг попал в высоковольтную линию связи 330 кВ ОРУ автотрансформатора ЗАЭС – Запорожскую тепловую электростанцию.

6 августа появилась информация о том, что российские оккупанты могли заминировать ЗАЭС.

Также 6 августа стало известно о том, что один из энергоблоков Запорожской АЭС отключен от энергосистемы.

11 августа 2022 года российские захватчики неоднократно обстреливали Запорожскую АЭС территории вблизи атомного объекта.

11 августа российские оккупанты продолжили бить по Запорожской АЭС. Были повреждения.

18 августа Россия выдвинула Украине абсурдное условие. Оккупанты угрожали остановить работу ЗАЭС.

25 августа Государственная инспекция по ядерному регулированию Украины заявила об обесточивании ЗАЭС – произошло отключение от энергосети пятого и шестого энергоблоков.

По состоянию на 26 августа два энергоблока ЗАЭС были вновь подключены к энергосети.

27 августа появилась информация о том, что РФ проводит последние приготовления для подключения ЗАЭС к своей сети.

29 августа оккупанты повредили инфраструктуру ЗАЭС, зафиксирован риск утечки водорода.

1 сентября миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС. В миссию МАГАТЭ вошли 14 международных экспертов. Миссию возглавил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси. Российские оккупанты не пустили на ЗАЭС журналистов вместе с МАГАТЭ.

2 сентября Гросси сообщил, что два эксперта организации продолжат работу на Запорожской атомной электростанции на постоянной основе.

3 сентября МАГАТЭ заявило о том, что Запорожскую АЭС отключили от сети.

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