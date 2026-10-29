'Разворачивайтесь, пока не поздно': сенатор США пригрозил судам с российским дизелем

Он назвал российское горючее незаконным.

Американский сенатор от Демократической партии Ричард Блюменталь предупредил судоходные компании, транспортирующие российский дизель в США, об ответственности. Об этом говорится в его посте в социальной сети Х.

Он назвал российское топливо незаконным и призвал разворачивать танкеры, "пока ещё есть время".

"Я направляю решительное предупреждение судоходным компаниям, чьи танкеры доставляют в наши порты незаконное российское дизельное топливо: измените курс, пока ещё есть время", – написал Блюменталь.

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Сенатор обнародовал свое письмо управляющему директору греческой компании Eastern Mediterranean Maritime Limited (EASTMED) Атанасиосу Мартиносу.

В нём говорится, что танкер Agioi Fanendes под флагом Мальты с 40 тоннами российского дизельного топлива вышел из российского порта 22 октября. Блюменталь требует от владельца назвать продавца, покупателя, фрахтователя, страховщика, оператора терминала и лицо, ответственное за распределение топлива.

По словам сенатора, принятый в 2022 году в США Закон о прекращении импорта российской нефти запрещает разгрузку российского топлива в Соединенных Штатах. Говоря о выданной Министерством финансов США генеральной лицензии № 135 в отношении операций по экспорту российского дизельного топлива, он подчеркнул, что она не может отменить упомянутый запрет.

"Разворачивайтесь, пока ещё есть время. Если вы доставите дизельное топливо, вы нарушите совершенно однозначный закон, принятый в 2022 году, который запрещает импорт российского топлива. Ни один президент не может в одиночку отменить закон", – обратился сенатор к судоходным компаниям.

Дизельное соглашение Трампа и Путина

Как сообщал УНИАН, в Конгрессе США пытаются заблокировать дизельное соглашение Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным. Отмечалось, что в Палату представителей внесли двухпартийный законопроект, который должен остановить договоренность президента США с Кремлем о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. Документ предусматривает отмену исключений из санкций, запрет на инвестиции в российскую энергетику и введение новых ограничений против нее.

Также мы писали, что своим дизельным соглашением Трамп спасает экономику России. По мнению директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко, договоренности о поставках российского дизельного топлива в США могут служить прикрытием для давления на Украину с целью ограничить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

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