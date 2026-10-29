Пентагон отказался расследовать ограничения работы Starlink в Украине

Запрос на расследование направила в Пентагон группа сенаторов. Но в ведомстве переложили ответственность на других.

Генеральный инспектор Пентагона отказался расследовать ограничение в работе спутниковых систем Starlink и Starshield в Украине, несмотря на запрос обеих партий Сената.

Как пишет The Washington Post, 9 сенаторов - четыре республиканца и пять демократов - обратились к генеральному инспектору Пентагона с просьбой выяснить, по чьей указке была ограничена работа Starlink и Starshield для украинских военных.

В обращении законодатели также попросили установить, повлияло ли ограничение на обмен разведывательной информацией и предупреждение о воздушных угрозах для украинцев.

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Однако в ответе Пентагона от 27 октября генеральный инспектор сообщил, что поставленные вопросы относятся к компетенции Военно-воздушных сил США.

После этого сенатор-демократ Джин Шахин раскритиковала отказ от независимого расследования:

"Вызывает обеспокоенность то, что генеральный инспектор решил не расследовать перебои в работе спутниковой связи, на которую Украина полагается для защиты мирного населения".

По словам Шахин, администрация президента США Дональда Трампа и SpaceX давали путанные объяснения произошедшего. Поэтому, как считает сенатор, нужна независимая проверка, которая позволит установить ответственность и предотвратить повторение подобных ситуаций.

Проблемы с работой Старлинк в Украине

В середине октября в Украине возникли проблемы с работой спутниковой связи Starlink и военной системы Starshield. По сообщениям украинских представителей, 14 октября SpaceX ограничила скорость работы терминалов во время движения, что повлияло на связь и выполнение отдельных задач.

Президент Владимир Зеленский заявил, что ограничения постепенно снимаются.

24 октября Минобороны Украины сообщило о восстановлении скорости работы Starlink и Starshield, в том числе на скоростях свыше 400 км/ч.

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