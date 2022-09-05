Ожидается, что два эксперта продолжат работу на ЗАЭС на постоянной основе.

Сегодня четыре из шести представителей команды инспекции МАГАТЭ завершили работу на Запорожской АЭС и покинули площадку станции.

Об этом сообщил в Telegram мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

"Сегодня, 5 сентября 2022 года, четыре из шести представителей команды инспекции МАГАТЭ завершили работу на Запорожской АЭС и покинули площадку станции. Ожидается, что два эксперта продолжат работу на ЗАЭС на постоянной основе", - написал он.

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Также глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух 4 сентября в эфире телевизионного проекта "FREEDOM" говорил о ситуации вокруг ЗАЭС и вражеских атаках.

"Относительно обстрелов атомной станции из миномета - все понимают, что этим оружием с подконтрольной территории до станции не достать. Это инсценировка оккупантов, чтобы создать картинку для МАГАТЭ, но у них так ничего и не получилось. Только повредили линию электропередач, вывели в резерв 5-й и сейчас работает только один 6-й энергоблок с пониженной мощностью. Этой энергии хватает на поддержание работы станции", - рассказал он.

Старух сообщил, что в течение недели Энергодар плотно обстреливался, даже с вертолета. "Поэтому от международной миссии мы ожидаем четких действий, которые будут направлены на демилитаризацию объекта, зоны вокруг него, контроль ядерной безопасности", - добавил он.

Старух отметил, что "безответственность оккупанта привела к тому, что в воскресенье с 17.00 прекратилось электроснабжение на Мелитопольский, Бердянский и Васильевский направления". Он добавил, что продолжаются обстрелы населенных пунктов на линии разграничения, разрушаются сети.

Война в Украине и Запорожская АЭС:

Запорожскую АЭС с 4 марта контролируют российские захватчики. Также под оккупантами город-спутник АЭС - Энергодар.

26 июня 2022 года стало известно, что оккупанты готовятся к боям вблизи Запорожской АЭС.

29 июня 2022 года появилась информация о том, что на Запорожской АЭС оккупанты готовят серьезную провокацию.

30 июня 2022 года МАГАТЭ потеряло связь с Запорожской АЭС.

2 июля 2022 года "Энергоатом" восстановил связь между Запорожской АЭС и МАГАТЭ.

5 августа российские оккупанты трижды обстреляли промышленную площадку Запорожской атомной электростанции.

По данным "Энергоатома" войска РФ в Энергодаре стреляли в сторону Запорожской АЭС, враг попал в высоковольтную линию связи 330 кВ ОРУ автотрансформатора ЗАЭС – Запорожскую тепловую электростанцию.

6 августа появилась информация о том, что российские оккупанты могли заминировать ЗАЭС.

Также 6 августа стало известно о том, что один из энергоблоков Запорожской АЭС отключен от энергосистемы.

11 августа 2022 года российские захватчики неоднократно обстреливали Запорожскую АЭС территории вблизи атомного объекта.

11 августа российские оккупанты продолжили бить по Запорожской АЭС. Были повреждения.

18 августа Россия выдвинула Украине абсурдное условие. Оккупанты угрожали остановить работу ЗАЭС.

25 августа Государственная инспекция по ядерному регулированию Украины заявила об обесточивании ЗАЭС – произошло отключение от энергосети пятого и шестого энергоблоков.

По состоянию на 26 августа два энергоблока ЗАЭС были вновь подключены к энергосети.

27 августа появилась информация о том, что РФ проводит последние приготовления для подключения ЗАЭС к своей сети.

29 августа оккупанты повредили инфраструктуру ЗАЭС, зафиксирован риск утечки водорода.

1 сентября миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС. В миссию МАГАТЭ вошли 14 международных экспертов. Миссию возглавил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси. Российские оккупанты не пустили на ЗАЭС журналистов вместе с МАГАТЭ.

3 сентября МАГАТЭ заявило о том, что Запорожскую АЭС отключили от сети.

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