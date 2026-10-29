Переговоры по Украине под вопросом: в Кремле назвали неожиданное препятствие

У Путина сделали новое заявление о судьбе мирных переговоров по Украине и намекнули, что в первой половине ноября они вряд ли состоятся.

Сроки проведения следующего раунда трехсторонних переговоров по прекращению войны России против Украины зависят от ситуации на Ближнем Востоке.

Такое заявление сделал помощник кремлевского диктатора Владимира Путина по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков, сообщил Reuters. Таким образом, как отметило издание, его слова ставят под сомнение возможность проведения встречи в ноябре, как предлагалось ранее.

Ушаков отметил, что Кремль пока не предложил конкретную дату переговоров. При этом пезидент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что встреча может состояться в Абу-Даби в период с 6 по 10 ноября.

Видео дня

"Все будет зависеть от обстановки на поле боя и ситуации в целом. Вы видите, что сейчас происходит на Ближнем Востоке. Это просто не позволяет провести встречу в ближайшем будущем", - сказал он.

Ушаков также заявил, что вопрос об участии европейских переговорщиков в предстоящем раунде не обсуждался:

"Об этом вообще речи нет, ничего подобного не рассматривается. На данный момент есть лишь договоренность о возобновлении трехсторонних консультаций с участием представителей России, Украины и Соединенных Штатов".

При этом, как напомнило издание, буквально на выходных Ушаков говорил, что Европа должна быть вовлечена в дискуссии, поскольку ее позиция может иметь решающее значение.

Трехсторонние переговоры между Украиной, США и РФ

Как сообщал УНИАН, 10 октября российский диктатор Владимир Путин сделал новое заявление о судьбе мирных переговоров по Украине. В Кремле заявили, что в ходе разговора с Трампом Путин скептически оценил возможность немедленного возобновления переговоров по Украине.

А 25 октября тот же Ушаков заявлял, что Кремль планирует возобновить трехсторонние переговоры с Украиной и США после 4 ноября.

Вас также могут заинтересовать новости: