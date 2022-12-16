Председатель ОВА призвал граждан находиться в укрытиях.

В результате вражеских ракетных ударов полностью обесточена Кировоградская область. Местные власти просят население не покидать укрытие, так как ракетная атака продолжается.

Как сообщил председатель Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович, область обесточена, однако реальный ущерб и масштаб повреждений можно будет оценить только после окончания вражеской атаки.

"В результате ракетных ударов по отдельным территориям Украины Кировоградская область также полностью обесточена", - отметил он.

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Председатель ОВА призвал граждан сохранять спокойствие и находиться в укрытиях.

Атака 16 декабря:

Сейчас идет масштабная российская ракетная атака по Украине. О работе ПВО сообщалось во многих областях — Харьковской, Киевской, Черкасской, Запорожской, Днепропетровской и других.

Мэр Киева сообщил о взрывах в Деснянском, Днепровском и Голосеевском районах столицы. Также известно о попадании по трем объектам критической инфраструктуры на Харьковщине, в частности в Харькове.

С начала атаки в Запорожской области уже зафиксировано 15 "прилетов" российских ракет. В Кривом Роге вражеская ракета попала в жилой дом.

Уничтожение энергосистемы Украины:

10 октября 2022 года Российская Федерация начала атаки на объекты критической инфраструктуры Украины. Оккупанты бьют по электроподстанциям, объектам гидроэнергетики и тепловой генерации. По всей стране началось аварийное отключение электроснабжение.

23 ноября Минэнергетики заявило о том, что энергосистема Украины перешла в режим полного блэкаута.

3 декабря 2022 года экс-глава "Укрэнерго" Юрий Касич заявил о том, что ракетными ударами по инфраструктуре Украины руководит энергетик.

5 декабря 2022 года Россия совершила очередной обстрел энергосистемы Украины.

14 декабря 2022 года, утром Киев и область атаковали дроны-камикадзе.

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