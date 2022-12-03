Оккупанты бьют по самым сильно загруженным объектам украинской энергоструктуры.

Вражескими обстрелами украинской инфраструктуры управляет профессиональный энергетик, который прекрасно понимает, куда именно должен наноситься удар, чтобы он был максимально болезненным для Украины.

Как заявил в эфире телемарафона экс-глава "Укрэнерго" Юрий Касич, российские военные являются всего лишь исполнителями преступного приказа.

"Бьют по самым сильно загруженным объектам", - заявил Касич, имея в виду подстанции, которые являются входными и выходными центрами передачи электроэнергии.

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По его мнению, цели определяет профессионал-энергетик, понимающий, куда и зачем нужно бить.

Уничтожение энергосистемы Украины:

10 октября 2022 года Российская Федерация начала атаки на объекты критической инфраструктуры Украины. Оккупанты бьют по электроподстанциям, объектам гидроэнергетики и тепловой генерации. По всей стране началось аварийное отключение электроснабжение.

23 ноября Минэнергетики заявило о том, что энергосистема Украины перешла в режим полного блэкаута.

24 ноября в Киеве были обесточены 70% жилых домов. ДТЭК сообщил о том, что в Киеве свет будут включать на 2-3 часа в сутки.

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