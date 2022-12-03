Вражескими обстрелами украинской инфраструктуры управляет профессиональный энергетик, который прекрасно понимает, куда именно должен наноситься удар, чтобы он был максимально болезненным для Украины.
Как заявил в эфире телемарафона экс-глава "Укрэнерго" Юрий Касич, российские военные являются всего лишь исполнителями преступного приказа.
"Бьют по самым сильно загруженным объектам", - заявил Касич, имея в виду подстанции, которые являются входными и выходными центрами передачи электроэнергии.
По его мнению, цели определяет профессионал-энергетик, понимающий, куда и зачем нужно бить.
Уничтожение энергосистемы Украины:
10 октября 2022 года Российская Федерация начала атаки на объекты критической инфраструктуры Украины. Оккупанты бьют по электроподстанциям, объектам гидроэнергетики и тепловой генерации. По всей стране началось аварийное отключение электроснабжение.
23 ноября Минэнергетики заявило о том, что энергосистема Украины перешла в режим полного блэкаута.
24 ноября в Киеве были обесточены 70% жилых домов. ДТЭК сообщил о том, что в Киеве свет будут включать на 2-3 часа в сутки.