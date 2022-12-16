Киевлян призвали оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Утром 16 декабря серия взрывов прозвучала в Киеве. Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, взрывы гремели в Деснянском районе столицы: "Все службы выезжают на место. Оставайтесь в укрытиях!".

До этого в Киевской городской военной администрации сообщили, что в столице работает ПВО.

"Киев! Работает ПВО! Сохраняйте спокойствие! До отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытиях!", – говорится в сообщении.

Позже появилась информация о взрывах в Днепровском районе, а в 9:44 - в Голосеевском районе столицы.

Глава КГВА Сергей Попко успокаивает: взрывы в Днепровском и Голосеевском районе – результат работы ПВО.

Массированный ракетный удар по Украине 16.12.2022

Утро 16 декабря для Украины началось с воздушной тревоги. Ее объявили во всех областях в связи с запуском россиянами ракет.

В Харькове прогремела серия взрывов, Россия нанесла три удара по критической инфраструктуре Харьковской области.

Также враг поразил объекты в Кривом Роге Днепропетровской области, заявил Вилкул. В ОП сообщают, что в Кривом Роге есть попадание в жилой дом. Зафиксированы разрушения, а под завалами могут быть люди.

По Запорожью россияне нанесли уже около 12 ракетных ударов, заявил секретарь горсовета Анатолий Куртев.

Полтава утром 16 декабря осталась без электроэнергии, сообщил мэр города Александр Мамай. А Кременчуг остался без отопления из-за отсутствия электричества в области, заявил мэр города Малецкий.

В Винницкой области сработала ПВО, заявили в Винницком областном совете.

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