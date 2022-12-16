В Кривом Роге зафиксированы "прилеты" российских ракет.
Об этом сообщил начальник военной администрации города Александр Вилкул.
"Кривой Рог. Есть поражения ракетами", - отметил он.
Вилкул призвал людей ничего не снимать и не выкладывать в соцсети.
Впоследствии в Офисе президента сообщили, что российская ракета попала в жилой дом, под завалами могут быть люди.
"Кривой Рог. Попадание в жилой дом. Есть разрушения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что под завалами могут быть люди.
"На месте работают экстренные службы", - добавили в ОП.
Позже местные СМИ сообщили, что из-под завалов жилого дома в Кривом Роге достали девочку.
Ракетная атака Украины 16 декабря: что известно
Как сообщал УНИАН, сейчас продолжается масштабная российская ракетная атака по Украине.
Известно о попадании по трем объектам критической инфраструктуры на Харьковщине, в частности в Харькове.
На Киевщине, в частности в Киеве, и Полтавщине сработала противовоздушная оборона.