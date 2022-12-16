Людей призвали ничего не снимать и не выкладывать в соцсети.

В Кривом Роге зафиксированы "прилеты" российских ракет.

Об этом сообщил начальник военной администрации города Александр Вилкул.

"Кривой Рог. Есть поражения ракетами", - отметил он.

Вилкул призвал людей ничего не снимать и не выкладывать в соцсети.

Впоследствии в Офисе президента сообщили, что российская ракета попала в жилой дом, под завалами могут быть люди.

"Кривой Рог. Попадание в жилой дом. Есть разрушения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что под завалами могут быть люди.

"На месте работают экстренные службы", - добавили в ОП.

Позже местные СМИ сообщили, что из-под завалов жилого дома в Кривом Роге достали девочку.

Ракетная атака Украины 16 декабря: что известно

Как сообщал УНИАН, сейчас продолжается масштабная российская ракетная атака по Украине.

Известно о попадании по трем объектам критической инфраструктуры на Харьковщине, в частности в Харькове.

На Киевщине, в частности в Киеве, и Полтавщине сработала противовоздушная оборона.

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