Россияне атаковали Запорожье и Запорожскую область.

Враг наносит ракетные удары по Запорожской области. Об этом сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

"Враг наносит ракетные удары", - отметил он. Старух призвал людей оставаться в безопасных местах.

Впоследствии секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев сообщил, что россияне также атаковали Запорожье. По его данным, по состоянию на 09:40 по городу нанесено уже около 12 ракетных ударов.

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Ракетная атака по Украине сегодня: что известно

Как сообщал УНИАН, сейчас идет масштабная российская ракетная атака по Украине.

Известно о попадании по трем объектам критической инфраструктуры на Харьковщине, в частности в Харькове. В Киеве и в полтавской области сработала противовоздушная оборона.

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