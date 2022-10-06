Эксперт в сфере энергетики Корольчук: В Украине будут веерные отключения до 8 часов в день

Эксперт Института энергетических стратегий и бывший начальник пресс-центра НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Корольчук рассказал о последствиях подрыва нитей СП-2, энергетических ресурсах Украины на зиму 2022-2023 и грядущих веерных отключениях электроэнергии.

Юрий, давайте начнем наш разговор с "Северных потоков". В том, что нитки подорвали россияне, сомнений всё меньше. Насколько разрушительными были эти взрывы? На "СП" уже можно поставить крест, и говорить, что сотни миллиардов выброшены Газпрому под хвост? Или все-таки России удастся хотя бы второй поток восстановить?

Если смотреть на ситуацию вокруг "Северных потоков", она понемногу потеряла актуальность. Если смотреть объективно, то нужно дождаться ситуации, когда все спасательные службы получат доступ к месту аварии и увидят что там произошло, какой мощности был этот взрыв, был ли это взрыв или какая-то другая технология. Современный мир очень многообразный. Есть всевозможные подводные аппараты по типу дронов. Это все нам, смотрящим со стороны, интересно, но понимание того, что там произошло, по большому счету и даст нам ответ на вопрос, кто это мог сделать. Обвинения касаются и Украины, и России, и Польши, и США.

То есть даже страны Азии и Китай могли бы быть заинтересованы в подрыве этих газопроводов?

Да, предположений много. Но если остановиться на том, кому может быть это выгодно, я не вижу, чтобы это было выгодно как для США, так и для России. Даже если считать, что США хочет захватить европейский рынок газа, вытеснить оттуда российских поставщиков…

А у них хватит своего газа, чтобы заполнить этот рынок?

В июне, июле и августе был пик поставок сжиженного газа США, потом пошло сокращение. Потому что произошли и авария на одном из заводов по сжижению газа в Техасе, и сезонная переориентировка поставок американского газа на азиатский рынок. Раньше они поставляли 30-40 миллиардов кубометров на европейский рынок. Пусть они дойдут до 70-ти миллиардов кубометров, может быть, 80-и. Это, в принципе, потолок. Ради этого проворачивать такую историю с подрывом? Слабо верится.

Если выгодополучателей мы узнаем или в ближайшее время, или в отдаленной перспективе, о негативных последствиях для разных сторон можно говорить уже сейчас. Давайте начнем с России. Что она теряет в первую очередь?

Первый "Северный поток" не работал уже с 1 сентября. Более того, он уже фактически с июня работал на половину своей мощности, потом вообще на 30% или даже меньше. Поставлялось 30 миллионов кубометров из 150 миллионов в сутки, которые они могут поставлять. Они уже сокращали поставки и на момент аварии газ для потребителя не шел. Там находился технический газ. "Северный поток-2" вообще не включился в работу.

Мы могли увидеть в обозримом будущем переговоры Европейского союза и России о возобновлении поставок.

Учитывая сложную ситуацию на рынке газа в Европе, ожидаемую очень сложную зиму, дефицит нечем покрыть. Да, есть американский газ, пришел катарский газ, но все равно это не тот объем.

Уже зима начинается, потребление будет возрастать. Соответственно мы могли бы увидеть переговоры под лозунгом: "Спасем, не дадим Европе замерзнуть!"

Европа могла смягчить России санкции из-за газа

Теперь этого козыря у России нет?

Да, этого мы уже не увидим. Второй момент: в этих переговорах могла бы появиться Украина, вопрос войны в Украине. То есть, условно говоря, давайте какое-то перемирие, остановку активных боевых действий. И под этим "соусом" более активное возобновление работы "Северного потока", просьбы позволить отремонтировать турбины. Потому что мы видели, как Канада смягчила санкции специально для ремонта турбин до 2024 года. Потом, буквально за несколько дней до аварии, Европа смягчила санкции по поставкам удобрений и цемента из России. Мы уже видим такие смягчающие моменты, это факты. А почему и газ не мог стать таким моментом? Но этого уже не появится на столе переговоров, потому что "потоки" не работают. Непонятно что там произошло, и непонятно сколько времени займет ремонт.

Сможет ли украинская ГТС выручить Европу или все-таки Россия добьется и ее закрытия по самому мягкому сценарию через суды?

Да, мы уже увидели такое заявление "Газпрома", что, возможно, будут некие санкции относительно ГТС Украины, потому что "Нафтогаз" обратился в суд. Есть Сохрановка - пункт в Луганской области, который сегодня контролируется российскими войсками, и есть компрессорная станция "Новопсков", которая тоже была захвачена российскими войсками. "Нафтогаз" отказался работать через эти станции, соответственно уменьшился транзит газа. Вот с этим обращается "Нафтогаз" в суд. Но "Газпром" уже заявил, что Швеция (рассматриваться дело будет по шведскому праву) и Швейцария (место суда) являются недружественными странами, поэтому под вопросом будет признание возможного судебного решения. Нам сейчас уже дали понять, что суд как бы бесперспективный.

Но даже если рассматривать ситуацию остановки "Северного потока", то наше украинское направление и турецкий поток через Черное море - это пока что два направления российского газа, которые экспортируются в Европу. Через нас можно было бы увеличить поставки газа, честно говоря, несущественно. В принципе, в Сохрановке технические возможности для увеличения есть, до 20 миллиардов кубометров в год. Но для этого нужны уже переговоры "Нафтогаза" и "Газпрома". Украина должна принять политическое и военное решения относительно работы компрессорной станции "Новопсков".

Интересный момент - мы видели работу ЗАЭС с марта по август, она выполняла команды "Укрэнерго" будучи де-факто под контролем российских военных, была такая гибридная работа. Здесь тоже техническая возможность есть.

Может ли Европа при посредничестве Турции или других стран пойти на покупку российского газа по серым схемам?

Я не думаю. Объем, который забирает себе Турция - он для них, они его не будут перепродавать. А небольшой остаток разве что Венгрия может получить, как лояльная к Российской Федерации страна.

Юрий, насколько уже обескровливают российский бюджет эти газовые потери РФ? В долгосрочной перспективе, если будет доказано, что за взрывами трех ниток Северных потоков стоит Россия, учитывая ядерный шантаж, учитывая попытку аннексии украинских территорий, мы все таки дождемся полного эмбарго на российское топливо?

Мне кажется, что все должны понимать, что в условиях войны "всех против всех" все следят за всеми. В условиях спутников, технических возможностей. Я думаю, что следы там есть. Все должны были увидеть что же там произошло. Но если посмотреть на Россию как на страну, которая действительно может пострадать от того, что уменьшаются поставки - да, по факту они сокращают добычу газа. Но сказать что это ущерб… Это можно трактовать как неполученную прибыль. Нов условиях роста цены на газ в мире они где-то выходят в ноль.

Можно сказать, что в этом году Газпром сократил добычу газа где-то на 60-70 млрд кубометров.Но такая большая цифра не должна формировать ложное представление о том, что это конец. В 2020-2021 годах, когда был коронакризис, произошло мировое сокращение потребления, Газпром сократил поставки газа на 60 миллиардов. За 2021 год они нагнали, и сегодня опять назад вернулись. То есть сказать, что это серьезный удар - нельзя.

Вспомним историю глобального экономического кризиса 2008-2009 годов. По всему миру все тряслось и изменялось. У них тогда вообще было сокращение добычи газа на 90 миллиардов кубометров.

И как-то выжили.

Подушка такая есть. И это технически возможно, потому что в газе есть два направления. Когда добыча падает, то закрывают те скважины, месторождения, которые уже были истощены. И в этот же период вводят новые перспективные скважины. То есть, часто для всех стран, включая Россию, такие кризисы дают возможность технически развиваться. Конечно, в условиях нынешних санкций это будет сложно.

Каким будет отопительный сезон 2022-2023

Если украинская ГТС не спасет Европу, то это негативно обозначится и на нашей зимовке. Я к тому, что транзит газа всегда очень хорошо помогал Украине пережить отопительный сезон. С чем мы заходим в зиму? Хватает ли у нас газа собственной добычи?

У нас складывается парадоксальная ситуация. В условиях уменьшения потребления газа промышленностью и населением нам хватает газа собственной добычи. Слава Богу, что она сохраняется - уменьшилась, но не существенно. Добывали 20, будем добывать 18 миллиардов кубометров. Это небольшое падение в условиях войны. Мы закачаем до начала отопительного сезона в подземные хранилища где-то 14,5 миллиарда. Планировали 15, но получится 14,5. Хватит и 12 миллиардов кубометров.

Почему тогда правительство ставило цифру в 19 миллиардов? Если прекратится транзит российского газа, а мы уже говорили, что заявление "Газпрома" про санкции уже было, тогда нам будет сложно. Насколько сложно - я не могу сказать, но нам придется качать газ из подземных хранилищ на восток, в центр, на юг.

В 2009 году, когда мы это единственный раз делали, нам хватило тогда ресурса, но запасы в хранилищах были больше. Сейчас их мало. Даже 15 миллиардов - это все равно мало. И мы не знаем, какой будет зима.

На какую зиму эти прогнозы ориентированы?

Экономия газа - это пункт номер один. Нужно минимизировать его потребление и в промышленности, и у населения. Тогда с этими 15 миллиардами мы можем попробовать пройти этот сезон, если зима будет действительно мягкой. Но если она будет морозной, тогда, конечно, это очень сложно.

Конечно, ищут варианты мобильных котелен, на другой вид топлива пытаются перейти, но это все точечно может спасти ситуацию. Условно в больнице, роддоме, тех же органах власти. Я слышал, что предлагают буржуйки, дрова. Это все из системы ГСЧС. То есть когда ставится палатка зимой во время морозов, чтобы обогреть бездомных людей, или тех, кто попал в такую ситуацию. Это на 100 людей, 200 или 1000. А когда речь идет о сотнях тысяч, миллионах - это не сработает.

Да, конечно, людям дают рекомендации, и это правильно. Кто что может пусть делает, утепляется, покупает. Но государство должно заботится о людях, особенно в условиях войны, экономически сложной ситуации.

Что касается электроэнергии, даже без Запорожской АЭС нам хватает имеющегося объема и зиму мы можем пройти.

У нас и угля достаточно, где-то 2,5 миллиона тонн - с сокращением потребления электроэнергии промышленностью, населением, нам этого хватает. Но в условиях, если стабильно будут работать все атомные блоки атомной электростанции. В ситуации остановки блока или двух блоков, выпадет тысяча или две тысячи мегаватт, и тогда, скорее всего, будут прибегать к веерным отключениям, то есть контролируемому процессу ограничения потребления электроэнергии. Я не думаю, что будет проблемой пережить 5, 6 или 8 часов без электроэнергии. Если это все будет контролируемо. В 90-х годах такое было. Не прям такое, нельзя сравнивать, но было.

Представляем: война закончилась, в идеале еще действует мораторий на российское топливо. Какой должна стать энергетическая модель Украины? Мы должны делать ставку на газ? Если да, тогда где мы его будем закупать? Или нужно делать ставку на собственную добычу газа и развивать эту отрасль? Или нужно делать ставку на электроэнергию?

Мы - газифицированная страна. Если даже переходить на электроэнергию, то это все будет очень постепенно. Это требует инвестиций. Поэтому мы будем оставаться на газе.

Развитие собственной газодобычи - это ключевой момент. Надо развивать на базе подземных хранилищ некий хаб. Потому что если транзит российского газа остановится, а в 2024 году заканчивается договор, хаб будет не просто для хранения газа, а для биржи. Но в условиях отсутствия транзита газа после 2024 года нужно делать переориентацию работы ГТС Украины. Это деньги. До войны считали, что около двух миллиардов долларов нужно, чтобы построить все внутренние интерконнекторы, чтобы обычные потребители в областях, в селах могли получить газ независимо от работы транзитной системы когда нет транзитного газа. Как с этим будут решать вопрос? Это вопрос к государству, это вопрос денег. Но это нужно сделать. Повторюсь, мы - газифицированная страна. Переключить нас просто на электроэнергию не получится.

Будет ли подорожание товаров

Правительство нас успокоило тем, что мы будем платить по старым тарифам весь этот отопительный сезон. Но нужно понимать, что этой осенью поднимаются тарифы на газ для промышленных предприятий. По принципу домино это приведет к подорожанию каких групп товаров?

Наша промышленность, которая потребляла газ, в основном экспортировала товары. Конечно, это ослабляет конкурентность товара украинского производителя на европейском или другом мировом рынке. Для внутреннего потребителя это скажется на том же хлебе, молочной и мясной продукции. Но ожидать роста в разы я бы не стал. Где-то 20%, плюс инфляция. Но да, цена на газ подтолкнет цену на продукты питания. Ничего хорошего в этом нет.

Решение сохранить тарифы на газ, на электроэнергию для населения - это безусловный плюс. Даже если бы повысили тарифы (сейчас 8 гривен стоит кубометр газа, плюс 2 гривны за транспортировку) хоть до 15 гривен, просто упала бы оплата. Если в войну 50% платят, то это уже хорошо. А так упала бы еще ниже.

Диана Шароди, Алексей Лихман