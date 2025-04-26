Президент Владимир Зеленский назвал хорошей встречу с американским коллегой Дональдом Трампом.
"Хорошая встреча. Один на один успели обсудить много. Надеемся на результат по всем вещам, которые прозвучали. Защита жизней наших людей. Полное и безусловное прекращение огня. Надежный и длительный мир, который обезопасит от повторения войны", - поделился подробностями Зеленский.
Он отметил, что это очень символическая встреча, которая может стать исторической, если будут достигнуты общие результаты.
Украинский лидер поблагодарил Трампа за усилия по достижению мира.
Зеленский в Ватикане
Сегодня утром Зеленский прибыл в Рим на похороны Папы Франциска. Вместе с президентом на церемонию прощания прибыли первая леди Украины и украинская делегация.
Ранее свое участие в церемонии прощания с понтификом анонсировал и Трамп. В целом ожидалось, что на похороны Франциска приедут лидеры ряда государств.
На фоне этого итальянская газета La Repubblica распространила информацию, что Украина предложила провести саммит с участием США, Италии, Франции, Великобритании и, возможно, Германии.