Украинский президент отметил, что обсудить удалось много тем.

Президент Владимир Зеленский назвал хорошей встречу с американским коллегой Дональдом Трампом.

"Хорошая встреча. Один на один успели обсудить много. Надеемся на результат по всем вещам, которые прозвучали. Защита жизней наших людей. Полное и безусловное прекращение огня. Надежный и длительный мир, который обезопасит от повторения войны", - поделился подробностями Зеленский.

Он отметил, что это очень символическая встреча, которая может стать исторической, если будут достигнуты общие результаты.

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Украинский лидер поблагодарил Трампа за усилия по достижению мира.

Зеленский в Ватикане

Сегодня утром Зеленский прибыл в Рим на похороны Папы Франциска. Вместе с президентом на церемонию прощания прибыли первая леди Украины и украинская делегация.

Ранее свое участие в церемонии прощания с понтификом анонсировал и Трамп. В целом ожидалось, что на похороны Франциска приедут лидеры ряда государств.

На фоне этого итальянская газета La Repubblica распространила информацию, что Украина предложила провести саммит с участием США, Италии, Франции, Великобритании и, возможно, Германии.

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