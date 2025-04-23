Несмотря на срыв переговоров, украинская делегация продолжила свой путь в Лондон.

Срыв переговоров по поиску путей к миру в войне России против Украины, которые должны были состояться 23 апреля в Лондоне, произошел из-за гнева Вашингтона относительно нежелания Киева принять предложения по передаче своей территории России. Об этом сообщает The Wwashington Post.

По словам осведомленного источника, Киев предпочитает "сначала обсудить полное прекращение огня, а уже все остальное - потом".

Госсекретарь США Марко Рубио должен был вылететь в Лондон во вторник вечером, но отменил свои планы. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф, который играл центральную роль в усилиях Белого дома по посредничеству в прекращении войны, также отказался присутствовать на переговорах.

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Примечательно, что украинская делегация продолжила свой путь в Лондон. В нее вошли министр обороны Украины Рустем Умеров и министр иностранных дел Андрей Сибига. По словам руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, команда продолжит работать, "несмотря ни на что".

"Мы обсудим пути достижения полного и безоговорочного прекращения огня в качестве первого шага к всеобъемлющему урегулированию и справедливому и прочному миру", — сказал Ермак.

Срыв переговоров в Лондоне

Как писал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский во вторник рассказал, допускает ли страна возможность признания Крыма российским. Он заявил, что полуостров является суверенной территорией Украины.

Во вторник стало известно, что глава американского Госдепа Марко Рубио не будет участвовать в переговорах в Лондоне после того, как Зеленский отверг признание Крыма российским.

По данным Министерства иностранных дел Великобритании, мирные переговоры на уровне министров в Лондоне отложены. Вместо запланированной встречи за закрытыми дверями состоятся обсуждения с участием официальных должностных лиц.

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