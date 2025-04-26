Дональд Трамп также прокомментировал ряд последних новостей в западных СМИ.

Президент США Дональд Трамп после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Ватикане опубликовал длинный пост, в котором заявил, что у кремлевского диктатора Владимира Путина не было ни единой причины выпускать ракеты по гражданским районам, городам и поселкам Украины в последние дни.

"Это заставляет меня думать, что, возможно, он не хочет прекращать войну, а просто подначивает меня, и с ним нужно бороться по-другому, с помощью "банковских" или "вторичных санкций", - отметил он в своей социальной сети Truth Social.

Кроме того, он засудил западные СМИ, которые критикуют его. Президент США назвал "нелепой" их информацию о том, что Украина должна вернуть себе оккупированные территории, включая Крым, чтобы остановить "бойню, худшую со времён Второй мировой войны".

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"Почему этот легковесный репортёр не говорит о том, что именно Обама позволил России украсть Крым у Украины, даже без единого выстрела?", - подчеркнул Трамп.

Однако он также заявил, что полномасштабная война не должна была быть начата. И что она была "проиграна с первого дня", "ее вообще не должно было быть".

"Я просто пытаюсь разобраться в том бардаке, который оставили мне Обама и Байден, — и это настоящий кошмар. Его [Путина] нужно ставить на место — через "банковские" или "вторичные санкции"? Слишком много людей умирает!", - подытожил американский лидер.

Последние новости о Дональде Трампе

Ранее УНИАН сообщал, о чем разговаривали Трамп и Зеленский в Ватикане. Украинский президент подчеркнул, что встреча была "хорошей". "Один на один успели обсудить много. Надеемся на результат по всем вещам, которые прозвучали. Защита жизней наших людей. Полное и безусловное прекращение огня. Надежный и длительный мир, который обезопасит от повторения войны", - отметил он.

Кроме того, в первые 100 дней президенства Трампа Россия получила множество уступок. Мир увидел и давление на Украину с целью уступки территорий России, и обещание ослабить санкции против РФ, и даже прощение за вторжение в Украину.

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