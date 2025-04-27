Макфадден заявил, что Великобритания "всегда признавала", что Россия является агрессором

Министр Кабинета министров Британии Пэт Макфадден прокомментировал встречу в Ватикане президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа, отметив, что это была "очень мощная картина".

"Какой контраст со сценой, которую мы видели в Овальном кабинете пару месяцев назад", — цитирует Sky News его слова во время интервью в утреннем выпуске Sunday Morning.

Макфадден также заявил, что все хотят, чтобы война закончилась. Однако, по его словам, цель — не просто прекращение боевых действий, а "прочный мир", который не позволит Путину просто "начать снова".

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Отвечая на вопрос журналиста о том, не является ли заявление Трампа, что Путин, возможно, "не хочет останавливать войну", признаком изменения мнения в Белом доме, Макфадден ответил, что "эти слова говорят сами за себя".

"Это агрессивная война со стороны России, и я думаю, что в Великобритании мы это признавали с самого начала", — подчеркнул он, добавив, что Украине нужна безопасность в отношении ее будущего, если будет заключено мирное соглашение.

При этом комментируя возможность передачи России Крыма,которую рассматривают США, Макфадден заявил, что "это должна решать Украина", а не какое-либо другое правительство.

Встреча Зеленского и Трампа в Ватикане

Бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что его встреча с Владимиром Зеленским в Риме стала "значительным" шагом к восстановлению конструктивного диалога между лидерами.

В то же время экс-министр иностранных дел украины Дмитрий Кулеба считает, что Трамп может смягчиться, но никогда не станет на сторону Украины. По его словам, пришло время осознать, что Украина больше не может полагаться на США, и это не изменится даже после окончания президентского срока Трампа.

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