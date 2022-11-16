Во время разговора Кулебы и Блинкена речь шла о российском ракетном терроре.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал к жесткому и принципиальному ответу на ракетный удар по Польше 15 ноября.

Об этом он написал в Тwitter, рассказывая о телефонном разговоре с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном.

Он отмечает, что речь шла о российском ракетном терроре — его масштабах, целях, последствиях.

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"Я подчеркнул, что ответ на то, что произошло в Польше, должен быть жестким и принципиальным", - написал Кулеба.

Министр поблагодарил за подтверждение того, что США удвоят усилия по восстановлению нашей энергетической системы вместе с G7 и ЕС.

Ракетный удар по Польше 15 ноября - что произошло

Во время массированного ракетного удара России по территории Украины был ракетный удар и по Польше. Спикер Министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина в комментарии на сайте отметил, что на территорию Люблинского воеводства упала ракета российского производства.

Он отмечает, что 15 ноября со стороны вооруженных формирований Российской Федерации длился очередной многочасовой массированный обстрел всей территории Украины и ее критической инфраструктуры. При этом сообщил, что в 15:40 в селе Пшеводув Грубешевском уезда Люблинского воеводства "упала ракета российского производства, погибли двое граждан Республики Польша". Он подчеркнул, что в связи с этим событием министр иностранных дел Збигнев Рау вызвал посла Российской Федерации в МИД и потребовал немедленных детальных объяснений".

В то же время президент Польши Дуда заявил, что сейчас нет "убедительных доказательств того, кто запустил эту ракету". Минобороны РФ в своем стиле отрицает причастность к атаке.

Послы НАТО встретятся в среду, 16 ноября, по просьбе Польши на основании статьи 4 Альянса после попадания российской ракеты.

Как сообщает Reuters, мировые лидеры, собравшиеся на встречу G20 на Бали, провели экстренную встречу в среду после взрывов в Польше, которые, по словам украинских и польских властей, были вызваны ракетами российского производства. Встреча была созвана президентом США Джо Байденом. В ней приняли участие лидеры Америки, Германии, Канады, Нидерландов, Японии, Испании, Италии, Франции и Великобритании.

Все, кроме Японии, - члены НАТО, оборонного Альянса, в который также входит Польша.

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