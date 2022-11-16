Во встрече приняли участие лидеры США, Германии, Канады, Нидерландов, Японии, Испании, Италии, Франции и Великобритании.

Мировые лидеры, собравшиеся на встречу G20 на Бали, провели экстренную встречу в среду после взрывов в Польше, которые, по словам украинских и польских властей, были вызваны ракетами российского производства.

Как сообщили в Белом доме, встреча была созвана президентом США Джо Байденом после того, как двое людей погибли в результате взрыва в Пшеводове, селе на востоке Польши вблизи границы с Украиной. Об этом сообщает Reuters.

Во встрече приняли участие лидеры США, Германии, Канады, Нидерландов, Японии, Испании, Италии, Франции и Великобритании.

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Все, кроме Японии, - члены НАТО, оборонного Альянса, в который также входит Польша.

Решение о том, что Москва виновата во взрыве, может задействовать принцип коллективной обороны НАТО, известный как статья 5, согласно которой нападение на одного из членов Альянса считается нападением на всех, что является поводом для военного ответа.

В начале встречи лидеров ненадолго увидели вместе за столом переговоров. Байден ответил "нет", когда журналисты спросили, может ли он поделиться тем, что ему известно о взрыве в Польше. Он не стал комментировать вопрос о возможной причастности России. Чиновники сказали, что пока неясно, сколько продлится встреча.

Ракетный удар по Польше

15 ноября во время массированного ракетного удара РФ по территории Украины 2 российские ракеты упали в Польше, в результате чего погибли два человека.

МИД Польши подтвердило падение российской ракеты на территории страны и вызвало посла РФ. В то же время президент Польши Дуда заявил, что сейчас не имеет "убедительных доказательств того, кто запустил эту ракету".

Минобороны РФ традиционно отрицает причастность к атаке.

Послы НАТО встретятся в среду, 16 ноября, по просьбе Польши на основании статьи 4 Альянса после попадания российской ракеты.

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