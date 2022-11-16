Встреча состоится на основании статьи 4 Альянса.

Послы НАТО встретятся в среду, 16 ноября, по просьбе Польши на основании статьи 4 Альянса после попадания российской ракеты.

Как сообщили Reuters двое европейских дипломатов, Альянс будет действовать осторожно и потребует времени, чтобы проверить, как именно произошел инцидент.

Согласно статье 4 учредительного договора НАТО, участники могут поднимать любой вопрос, вызывающий беспокойство, особенно в отношении безопасности страны-члена.

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Ранее пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер заявил, что Варшава проверяет, нужно ли ей требовать консультаций в соответствии со статьей 4 Договора о военном Альянсе НАТО, добавляет Reuters.

Мюллер также сказал, что Польша усиливает боеготовность некоторых военных частей, но отказался отвечать на любые вопросы, в том числе по причине инцидента.

"Недавно было принято решение повысить боевую готовность одних военных подразделений в Польше и повысить боеготовность других подразделений силовых ведомств в нашей стране", - сказал он.

Ракетный удар по Польше

15 ноября во время массированного ракетного удара РФ по территории Украины 2 российские ракеты упали в Польше, в результате чего погибли два человека.

Президент Польши Анджей Дуда созвал на 16 ноября Совет нацбезопасности. Позже он заявил, что сейчас нет "убедительных доказательств того, кто запустил эту ракету".

МИД Польши подтвердило падение российской ракеты на территории страны и вызвало посла РФ. Минобороны РФ традиционно отрицает причастность к атаке.

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