Президент Польши отметил, что вероятно это была российская ракета, следственные действия продолжаются.

НАТО находится в состоянии готовности, также усилена защита Польши после того, как на ее территории упали российские ракеты.

Как заявил президент Польши Анджей Дуда в своем видеообращении, пока нет никаких признаков того, что такие события будут происходить в дальнейшем.

Дуда отметил, что после инцидента была повышена готовность польских вооруженных сил, в том числе противовоздушной обороны.

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"Наши самолеты будут поддерживать самолеты союзников. Мы действуем спокойно и взвешенно. На месте находятся польские солдаты. Нас поддерживают союзники, и обязательства соблюдаются. Все лидеры, с которыми я сегодня говорил, заверили меня в поддержке союзников, соблюдая все положения ст. 5 НАТО включительно. Мы вместе рассмотрим этот вопрос", - сказал Дуда.

Он отметил, что на месте инцидента сейчас ведутся следственные действия и добавил, что президент США Джо Байден пообещал отправить американских экспертов, которые помогут в исследовании места происшествия.

Вместе с тем президент Польши заявил, что "пока не имеет убедительных доказательств того, кто запустил эту ракету".

"Продолжаются следственные действия. Вероятно, это была ракета российского производства", - сказал Дуда.

Польша - ракетный удар россиян

Как сообщал УНИАН, 15 ноября во время массированного ракетного удара России по территории Украины 2 российские ракеты упали в Польше, в результате чего погибли два человека.

Президент Анджей Дуда созвал Совет национальной безопасности, заседание которого пройдет 16 ноября.

В Минобороны России отрицают причастность к ракетному обстрелу Польши, называя это "преднамеренной провокацией".

Однако, МИД Польши подтвердил, что на территории их страны упала ракета российского производства. Поэтому в министерство вызвали посла России с требованием дать объяснения.

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