Это является первым официальным подтверждением польских властей о том, что ракета, которая попала во вторник на территорию Польши, прилетела из России.

Министерство иностранных дел Польши заявило, что на территории их страны упали ракеты российского производства.

В связи с этим глава МИД Польши Збигнев Рау вызвал посла России Сергея Андреева с требованием "немедленно предоставить детальные объяснения", пишет rp.pl со ссылкой на представителя ведомства Лукаша Ясину.

"15 ноября 2022 года в течение нескольких часов наблюдался массированный обстрел всей территории Украины и ее инфраструктуры со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. В 15:40 на село Пшеводув Грубешевском уезда Люблинского воеводства упала ракета российского производства, в результате чего погибли двое граждан Республики Польша", - сообщил Ясина.

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Отмечается, что это сообщение МИД Польши является первым официальным подтверждением польских властей о том, что ракета, которая упала во вторник на территорию Польши, прилетела из России.

Ракетный удар по Польше - что известно

Как сообщал УНИАН, 15 ноября во время массированного ракетного обстрела теритрії Украины со стороны России в Люблинском воеводстве Польши упали две российских ракеты, что привело к гибели двух человек. Из-за этого инцидента глава правительства Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал комитет Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны. Президент Анджей Дуда также созвал Совет национальной безопасности, заседание которого пройдет 16 ноября.

Тем временем в Минобороны России отрицают свою причастность к ракетному обстрелу Польши. Там назвали сообщение об этом "намеренной провокацией с целью эскалации обстановки".

Между тем, комментируя ракетный удар россиян по Польше президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что чем дольше Россия чувствует безнаказанность, тем больше угроз для всех, до кого могут достать российские ракеты. Он подчеркнул, что бить ракетами по территории НАТО - это российский ракетный удар по коллективной безопасности.

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