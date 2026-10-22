Airbnb запретила владельцам жилья заставлять гостей заниматься уборкой

На фоне многочисленных жалоб клиентов платформа по аренде жилья внесла изменения в свои правила.

Одна из крупнейших в мире платформ по частной аренде жилья для туристов Airbnb приняла меры после многочисленных жалоб клиентов, которым приходилось мыть посуду, выносить мусор и снимать постельное белье.

Как пишет The Guardian, cогласно новым правилам платформы Airbnb, хозяева жилья больше не смогут требовать от гостей заниматься уборкой или другой работой по дому.

Эти изменения вступают в силу 20 ноября 2026 года и ограничивают перечень обязанностей, которые хозяева могут возложить на гостей.

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Издание отмечает, что в службу поддержки Airbnb уже давно поступали жалобы от пользователей: им приходилось оплачивать услуги по уборке (иногда на сумму в сотни долларов) и при этом самим выполнять ряд хозяйственных задач по просьбе хозяев.

Однако с апреля 2025 года плата за уборку больше не выделяется для гостей отдельной строкой. Вместо этого хозяевам разрешено включать расходы на уборку в общую стоимость проживания.

В обновленных правилах сообщества, опубликованных на сайте компании на этой неделе, указано, что хозяевам, как правило, больше не разрешается просить гостей выполнять задачи, которые "требуют значительных усилий или времени, либо обычно выполняются профессиональным персоналом по уборке".

К таким задачам, по заявлению компании, относятся снятие постельного белья, вынос мусора за пределы территории, а также мытье и расстановка посуды по местам.

Согласно новым правилам, хозяева могут установить семь стандартных правил проживания, которые должны быть полностью представлены гостю в момент бронирования. Кроме того, разрешается добавлять другие "разумные" требования.

К стандартным правилам относятся, например, время заезда и выезда, ограничение количества гостей, запрет на курение, соблюдение тишины в определенные часы, а также правила размещения с домашними животными.

Что касается "разумных" требований, то они зависят от "местных условий". Например, может быть вполне обоснованной просьба ограничить время принятия душа (из-за дефицита воды в регионе) или выбрасывать мусор в специальные контейнеры, защищенные от животных.

Хотя по новым правилам гостей нельзя просить мыть и убирать посуду, хозяева могут попросить их сложить использованную посуду в раковину.

"Правила проживания помогают гостям понять ожидания хозяев, однако, как нам сообщили пользователи, зачастую такие правила бывают запутанными, обременительными и сложными для соблюдения. Поэтому мы пересмотрели подход: теперь правила стали более понятными и доступными, а новая политика гарантирует, что все требования будут разумными и не станут для гостей неприятным сюрпризом", – отметил представитель Airbnb.

Другие новости Airbnb

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее платформа Airbnb разрешила независимым отелям публиковать у себя объявления о сдаче номеров – до там могли размещаться только частные дома и аппартаменты.

Кроме того, сервис готовится расширить свои услуги на аэропорты, запустив новую услугу по встрече пассажиров по прибытию.

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