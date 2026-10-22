РФ атаковала энергетику: в части Киева аварийные отключения, жители 6 областей без света

Из-за повреждения энергетического оборудования в отдельных районах Киева ввели аварийные отключения.

Этой ночью и утром российские войска вновь атаковали энергетическую инфраструктуру Украины – под ударами оказались объекты в Полтавской, Волынской и Ривненской областях. Об этом сообщил первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов.

"В результате этих ударов часть украинских семей осталась без электроснабжения", – сказал Некрасов.

По словам Некрасова, из-за обстрелов зафиксированы новые отключения электроэнергии в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях. В результате российского обстрела Харьковской области погиб работник энергетической отрасли.

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Из-за повреждения энергетического оборудования в отдельных районах Киева введены аварийные отключения электроэнергии. Ранее обнародованные графики пока не действуют. Вернуться к плановым графикам удастся после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Артем Некрасов добавил, что в Тернопольской и Хмельницкой областях продолжают восстанавливать энергетическую инфраструктуру, поврежденную в результате предыдущих атак. Энергетикам уже удалось восстановить электроснабжение для большинства потребителей, оставшихся без света из-за обстрелов.

"В отдельных регионах сегодня действуют графики почасовых отключений электроэнергии и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса", – отметил первый заместитель министра энергетики.

Узнать актуальную информацию о графиках отключений света и изменениях в электроснабжении можно на официальных ресурсах операторов систем распределения в вашем регионе.

Ситуация в энергосистеме Украины – последние новости

Напомним, 21 октября в результате российской атаки в части Оболонского, Шевченковского и Святошинского районов Киева ввели экстренные отключения электроэнергии. Такие же ограничения действовали и в Бучанском районе Киевской области.

Ранее директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко предупреждал, что зимой Киев будет подвержен наибольшему риску перебоев с электроснабжением из-за значительного дефицита собственных генерирующих мощностей.

Среди районов столицы, находящихся в зоне повышенного риска, эксперт назвал, в частности, Голосеевский и часть Печерского района.

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