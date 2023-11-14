Это уже восьмой самолет РФ, уничтоженный на том направлении с начала активных штурмов оккупантов в районе Авдеевки.

Во вторник, 14 ноября, на Авдеевском направлении Силы обороны сбили российский самолет. Об этом сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун.

Как он отметил в комментарии "Украинской правде", украинские военные приземлили штурмовик Су-25 оккупационный войск РФ. Пока уточняется, из какого именно оружия сбили вражеский самолет.

"Спикер ОСУВ "Таврия" добавил, что это уже 8-мой уничтоженный самолет противника на Авдеевском направлении от начала активизации его штурмовых действий, то есть от 10 октября 2023 года", – говорится в материале.

Потери России в Украине

По состоянию на утро 14 ноября в Генштабе отчитывались о 313 470 уничтоженных российских оккупантах с начала полномасштабного вторжения России в Украину. В частности, 920 захватчиков было ликвидировано в течение минувших суток.

Что касается техники, враг потерял немало авиации. Украинские защитники уничтожили 322 самолета и 324 вертолета. Также в металлолом преобразовано 5362 танка, 10086 бронированных машин, 5649 беспилотных летательных аппаратов, более 7,5 тысяч артиллерийских систем и тому подобное.

В объединенном пресс-центре Сил обороны Таврического направления также сообщали, что там украинские военные уничтожили 20 единиц вражеской техники. Общие потери врага в личном составе составляют 504 российских оккупанта.

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