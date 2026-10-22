Почему нельзя говорить 'вибачте мене' и 'приймати участь': объяснение учительницы

Часть этих словосочетаний считается заимствованием из русского языка, но в украинском языке есть свои собственные эквиваленты.

Явление калькирования не всегда вредно для языка, но нужно помнить об исконных словах украинского языка, которым лучше отдавать предпочтение.

Об этом в комментарии УНИАН рассказала учительница украинского языка Татьяна Шкарлута, отвечая на вопрос о том, почему выражения "вибачте мене", "приймати участь", "на протязі місяця", "слідуюча зупинка", "по крайній мірі" считаются ошибочными?

Она отметила, что часть этих словосочетаний считается калькой с русского языка, и, поскольку в украинском языке есть свои исконные соответствия, для каждого упомянутого примера существует более безопасный для языкового употребления вариант: "брати участь", "протягом" або "упродовж тижня", "наступна зупинка" и "принаймні".

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"Что касается формы "вибачте мене", то нормативная грамматическая конструкция в украинском языке все-таки "вибачте мені", – подчеркнула эксперт.

Калькирование – распространенная практика

В то же время, добавляет Шкарлута, нужно понимать, что калькирование как один из форматов заимствований – это довольно распространенная практика, и немало слов мы именно так трансформировали из других языков.

Например, кальками из древнегреческого языка являются слова "милозвучний" и "православний", из латыни - "милосердя", а из польского – "вірогідний".

"Поэтому нужно критически относиться к явлению калькирования, которое не всегда вредно для языка. И при этом помнить об исконных словах украинского языка, которым лучше отдавать предпочтение, ведь языковая идентичность – это слова, которые мы выбираем любить", – подчеркнула учительница.

Правильность употребления некоторых фраз на украинском языке

Как сообщал УНИАН, ранее Шкарлута рассказала, что по поводу того, "вірна" відповідь или "правильна", продолжаются споры. Так, некоторые языковеды утверждают, что следует говорить "правильна відповідь", ведь "вірна відповідь" – калька с русского языка. Другие допускают обе формы.

Кроме того, она отметила, что современные тенденции языкового употребления свидетельствуют о ценности прозрачных и лаконичных формулировок, в которых лишнее отсекается. В частности, "перший дебют", "народний фольклор" и "прейскурант цін" – примеры такой "излишнести". Их также называют плеоназмами.

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