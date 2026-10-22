Закрылась легендарная игровая студия, создавшая одни из лучших RPG в истории

Разработка следующей части Mass Effect официально прекращена.

Корпорация Electronic Arts официально объявила о закрытии легендарной студии BioWare, создавшей такие культовые ролевые игры, как Mass Effect, Dragon Age, Baldur's Gate, KOTOR и Neverwinter Nights. Студия подтвердила эту информацию, опубликовав прощальный пост в X.

BioWare была основана в 1995 году тремя практикующими врачами – Рэем Музикой, Грегом Зещуком и Августином Ипом, а в 2007 году студию приобрела EA. После этого BioWare укрепила свои позиции на рынке благодаря трилогиям Mass Effect и Dragon Age. Эти проекты получили признание за проработанные миры, запоминающихся персонажей и сюжетные решения, влиявшие на развитие истории.

Но в последние годы студия столкнулась с трудностями. Mass Effect: Andromeda, вышедшая в 2017 году, встретила более прохладный прием , чем оригинальная трилогия. Многопользовательский экшен Anthem, выпущенный в 2019 году, также не смог заинтересовать геймеров. В начале 2026 года его серверы окончательно отключили.

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Последней игрой BioWare стала Dragon Age: The Veilguard, вышедшая в 2024 году. Несмотря на то что проект получил в основном положительные отзывы от критиков и игроков, он не оправдал коммерческих ожиданий Electronic Arts. В результате студия уже пережила сокращения, а теперь издатель решил полностью закрыть ее.

Одним из главных последствий закрытия стала отмена следующей Mass Effect. Проект находился на ранней стадии разработки, а в 2025 году BioWare рассказывала, что над ним работает небольшая основная команда. Игра должна была продолжить развитие научно-фантастической серии и, по ожиданиям поклонников, вернуть некоторых персонажей оригинальной трилогии.

Закрытие BioWare стало частью масштабной реструктуризации Electronic Arts. По данным Bloomberg , компания планирует сократить около 400 сотрудников, что составляет примерно 3% ее штата. Порядка 50 увольнений приходятся на саму BioWare.

EA объяснила изменения необходимостью сосредоточить ресурсы на проектах с наибольшим потенциалом. Компания продолжит инвестировать в спортивные игры, Apex Legends, новую часть Star Wars Jedi и игру о Железном человеке. Также издатель намерен развивать серию Battlefield.

Реструктуризация проходит после завершения сделки по выкупу Electronic Arts стоимостью около 55 млрд долларов. В августе 2026 года компания перешла под контроль консорциума, в который входят Суверенный фонд Саудовской Аравии, инвестиционная компания Silver Lake и Affinity Partners, возглавляемая Джаредом Кушнером.

Будущее франшиз Dragon Age и Mass Effect сегодня остается неопределенным. EA не сообщила, планирует ли передать их другим командам или продолжить работу над ними в будущем. Закрытие BioWare означает конец истории студии, которая на протяжении трех десятилетий помогала определять развитие жанра RPG.

В прошлом году EA неожиданно отменила игру про Черную Пантеру и закрыла студию-разработчиков.

Ранее Microsoft устроила колоссальную чистку, в результате которой компания уволила примерно 9 тыс и отменила несколько игр.

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