Закрылась легендарная игровая студия, создавшая одни из лучших RPG в истории

Корпорация Electronic Arts официально объявила о закрытии легендарной студии BioWare, создавшей такие культовые ролевые игры, как Mass Effect, Dragon Age, Baldur's Gate, KOTOR и Neverwinter Nights. Студия подтвердила эту информацию, опубликовав прощальный пост в X.
BioWare была основана в 1995 году тремя практикующими врачами – Рэем Музикой, Грегом Зещуком и Августином Ипом, а в 2007 году студию приобрела EA. После этого BioWare укрепила свои позиции на рынке благодаря трилогиям Mass Effect и Dragon Age. Эти проекты получили признание за проработанные миры, запоминающихся персонажей и сюжетные решения, влиявшие на развитие истории.
Но в последние годы студия столкнулась с трудностями. Mass Effect: Andromeda, вышедшая в 2017 году, встретила более прохладный прием, чем оригинальная трилогия. Многопользовательский экшен Anthem, выпущенный в 2019 году, также не смог заинтересовать геймеров. В начале 2026 года его серверы окончательно отключили.
Последней игрой BioWare стала Dragon Age: The Veilguard, вышедшая в 2024 году. Несмотря на то что проект получил в основном положительные отзывы от критиков и игроков, он не оправдал коммерческих ожиданий Electronic Arts. В результате студия уже пережила сокращения, а теперь издатель решил полностью закрыть ее.
Одним из главных последствий закрытия стала отмена следующей Mass Effect. Проект находился на ранней стадии разработки, а в 2025 году BioWare рассказывала, что над ним работает небольшая основная команда. Игра должна была продолжить развитие научно-фантастической серии и, по ожиданиям поклонников, вернуть некоторых персонажей оригинальной трилогии.
Закрытие BioWare стало частью масштабной реструктуризации Electronic Arts. По данным Bloomberg, компания планирует сократить около 400 сотрудников, что составляет примерно 3% ее штата. Порядка 50 увольнений приходятся на саму BioWare.
EA объяснила изменения необходимостью сосредоточить ресурсы на проектах с наибольшим потенциалом. Компания продолжит инвестировать в спортивные игры, Apex Legends, новую часть Star Wars Jedi и игру о Железном человеке. Также издатель намерен развивать серию Battlefield.
Реструктуризация проходит после завершения сделки по выкупу Electronic Arts стоимостью около 55 млрд долларов. В августе 2026 года компания перешла под контроль консорциума, в который входят Суверенный фонд Саудовской Аравии, инвестиционная компания Silver Lake и Affinity Partners, возглавляемая Джаредом Кушнером.
Будущее франшиз Dragon Age и Mass Effect сегодня остается неопределенным. EA не сообщила, планирует ли передать их другим командам или продолжить работу над ними в будущем. Закрытие BioWare означает конец истории студии, которая на протяжении трех десятилетий помогала определять развитие жанра RPG.
В прошлом году EA неожиданно отменила игру про Черную Пантеру и закрыла студию-разработчиков.
Ранее Microsoft устроила колоссальную чистку, в результате которой компания уволила примерно 9 тыс и отменила несколько игр.