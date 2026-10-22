Сколько стоят 100 долларов в 'ПриватБанке': курс валют на 22 октября

Курс доллара при расчетах по карте в банке составляет 45,25 грн, евро – 51,02 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 22 октября, вырос на 5 копеек и составляет 45,25 гривны за доллар. Курс евро в банке сегодня подорожал на 10 копеек и составляет 51,00 гривны за евро.

В то же время продать американскую валюту в банке можно по курсу 44,65 гривны, а евро – по курсу 50,00 гривны за единицу иностранной валюты.

Таким образом, купить 100 долларов в отделениях банка сегодня можно за 4525 грн. 100 евро обойдутся в 5100 грн.

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Курс доллара при расчетах по картам в "ПриватБанке" в четверг не изменился и составляет 45,25 гривны. Курс евро при оплате картой сегодня также остался на прежнем уровне – 51,02 гривны.

Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на четверг, 22 октября, официальный курс доллара к гривне на уровне 45,03 гривны за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривна также укрепила свои позиции: официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 50,53 гривны за один евро, то есть гривна укрепилась на 3 копейки.

Курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 21 октября, снизился на 1. Курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 22 октября, остался на прежнем уровне и составляет 45,34 гривны за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,82 гривны за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 2 копейки и составляет 51,02 гривны за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,36 гривны за евро.

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