'Гуманисты' ударили по Киеву 21 баллистической ракетой: Зеленский отреагировал на атаку РФ

На данный момент известно о двух погибших. Всего ночью россияне били по 12 областям Украины.

В ночь на 22 октября российские "гуманисты" запустили три волны баллистических ракет по Киеву. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, добавив, что в общей сложности по столице было запущено 21 ракета.

"В городе значительное количество попаданий и повреждений: жилые дома, энергетика, инфраструктура одного из вокзалов и метро, торговые центры, предприятия. Среди поврежденных объектов даже монастырь. Повсюду работают наши экстренные службы", – рассказал Зеленский.

Президент добавил, что в результате российской атаки 34 человека получили ранения, из них 5 – дети. Еще два человека погибли. Всего, по словам президента, под российскими атаками в эту ночь оказались 12 областей.

Видео дня

Зеленский также отметил, что РФ нанесла показательный удар сразу после очередных переговоров.

"Это означает, что нет реальных изменений в её отношении ко всему происходящему. Важно и в дальнейшем пытаться найти правильные решения, чтобы положить конец этой войне. Но когда российские баллистические ракеты становятся ответом на переговоры, необходимо оказать реальное давление на Россию, чтобы были предприняты другие шаги – шаги по прекращению убийств. Усиление ПВО и быстрая поставка ракет, способность уничтожать пусковые установки баллистических ракет, санкции за войну – все это должно быть. Я благодарен всем, кто именно так воспринимает ситуацию и признает реальность. Агрессор заслуживает соответствующего отношения. Украина заслуживает поддержки. Жизнь людей заслуживает защиты", – подчеркнул президент.

Ночная атака РФ: что известно

В Воздушных силах сообщали, что в ночь на 21 октября российские оккупанты применили ракеты "Искандер-М"/С-400/"Циркон"/"Оникс" и дроны. Ни одна ракета, согласно отчету ВС, не была сбита. В то же время Силы обороны сбили и подавили 181 из 210 российских БПЛА различных типов.

Отметим, что в результате российской атаки были зафиксированы повреждения в 6 районах Киева. В частности, под ударом оказалась инфраструктура метрополитена на Южном мосту. На этом фоне движение транспорта по Южному мосту ограничили в направлении с правого берега на левый.

Вас также могут заинтересовать новости: