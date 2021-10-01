Украина обращается к грузинской стороне за разъяснениями относительно всех обстоятельств и причин такого шага в отношении украинского гражданина.

Президент Украины Владимир Зеленский обеспокоен новостями из Грузии, где сегодня задержали Михеила Саакашвили.

Об этом на своей странице в Facebook написал прес-секретарь президента Сергей Никифоров.

"Внимательно следим за сообщениями о задержании председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили. Президент Владимир Зеленский обеспокоен такими новостями и тоном заявлений, звучащих в Грузии относительно возможного развития ситуации. Украина обращается к грузинской стороне за разъяснениями относительно всех обстоятельств и причин такого шага в отношении украинского гражданина", - написал он.

По словам пресс-секретаря главы государства, Посольство Украины в Грузии пока не получило официальной информации о задержании.

"Но наши консулы уже работают над тем, чтобы оказать Михеилу Саакашвили всю необходимую помощь", - добавил Никифоров.

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Задержание Саакашвили в Грузии: что известно

В пятницу, 1 октября, в Грузии задержали третьего президента страны Михеила Саакашвили. Его арестовали местные правоохранители. Премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили заявил, что правоохранители знали о прибытии Саакашвили в Грузию. Также политик отметил, что Саакашвили поместили в пенитенциарное учреждение.

Адвокат Бека Басилая назвал задержание Саакашвили "политическим актом" и добавил, что не смог пообщаться с задержанным.

В Грузии Саакашвили объявлен в розыск - он не был на родине последние восемь лет. Его заочно приговорили к шести годам заключения, признав виновным в организации нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Гелашвили.

Грузинские власти неоднократно заявляли, что Саакашвили после возвращения в страну будет задержан.

1 октября Саакашвили заявил, что прибыл в Грузию и находится в Батуми. В свою очередь Министерство внутренних дел Грузии заявляло, что Саакашвили грузинский границу не пересекал.

Ранее Саакашвили заявлял, что полетит в Грузию 2 октября - в день местных выборов - рейсом Киев-Тбилиси. Он даже показывал фото своего билета на самолет. По словам Саакашвили, решается судьба его страны, он не сможет наблюдать за этим в стороне.

Автор: Наталья Хаджи