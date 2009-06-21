Италия готова помогать иранским манифестантам

Италия готова принять участие в международных усилиях по оказанию гуманитарного содействия иранским манифестантам, говорится в заявлении МИД Италии, текст которого распространен в воскресенье вечером.

"Министр иностранных дел Франко Фраттини уже дал инструкции на сей счет посольству Италии в Тегеране, где может потребоваться помощь раненым демонстрантам", - отмечается в документе.

Реакция Италии последовала после того, как стало известно, что Швеция, которая с 1 июля примет на себя председательствование в ЕС, намерена провести консультации с европейскими партнерами о координации усилий по приему в посольствах иранских демонстрантов и оказанию раненым медицинской помощи.

Глава МИД Италии призвал власти Ирана как можно скорее прекратить насилие и кровопролитие. От имени правительства Италии он выразил озабоченность в связи с гибелью людей в Тегеране. При этом он отметил, что Италия "уважает Иран и его суверенитет" и признает важную роль, которую Тегеран может сыграть в стабилизации ситуации в Афганистане.

Ранее Фраттини официально пригласил представителя Ирана на расширенное совещание министров иностранных дел стран G8, которое откроется 25 июня в итальянском городе Триесте.

РИА "Новости"