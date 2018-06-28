Россия во мгле экономического кризиса

Эксперты прогнозируют катастрофу, Особенно постадают города с одним – двумя предприятиями… «Это довольно страшная ситуация»...

Сейчас еще рано гадать, насколько мощным окажется удар мирового кризиса по экономикам тех или иных стран – об этом можно будет точно сказать по прошествии лет трех, а то и пяти. Впрочем, уже сегодня ясно, что сильнее всего пострадают те государства, экономика которых в значительной мере зависит от экспорта, особенно, сырьевого.

Особенно «не повезло» в этом плане России, экспорт которой примерно на 90% состоит из сырья– нефти, природного газа, металла, леса.

Промышленность России низко пала, экономика в рецессии

Согласно данным Росстата, объем промышленного производства в РФ в октябре 2008 года вырос всего на 0,6% в годовом исчислении по сравнению с 6,3% в сентябре. А в ноябре промпроизводство упало на 8,7%.

Производство сокращается практически по всем отраслям российской промышленности. В обрабатывающих производствах падение составило 10,3%, в производстве и распределении энергии, газа и воды – 9,3%. Если не учитывать сезонный фактор, обработка сокращается уже три месяца подряд: на 0,6% в сентябре, на 3,2% в октябре и на 8,5% в ноябре.

В связи со столь резким падением в промышленности российские эксперты констатируют «жесткую посадку» экономики и не берутся обсуждать источники ее восстановления.

Подобные оценки озвучил и представитель правительства России. По словам заместителя главы Минэкономразвития РФ Андрея Клепача, в четвертом квартале будет серьезное падение промышленного производства и экономики в целом. «Рецессия началась… Большой спад начался с октября и будет в ноябре-декабре», – сообщил чиновник.

Налоговые сборы в РФ сократились вдвое, бюджет стал дефицитным

Минфин России на днях сообщил о резком сокращении доходов федерального бюджета в ноябре 2008 года. Федеральная налоговая служба (ФНС) за минувший месяц собрала в два раза меньше налогов, чем в октябре, поступления от Федеральной таможенной службы (ФТС) сократились более чем на четверть.

В октябре в федеральный бюджет РФ поступило 937 млрд. руб. доходов, а в ноябре — 571 млрд. руб. При этом сборы ФНС упали более чем в два раза: с 437 млрд. руб. до 204 млрд. руб. ФТС в ноябре собрала на 26% меньше – 347 млрд. руб. против 470 млрд. руб. в октябре.

Министерство финансов России не раскрывает, за счет чего произошло снижение, ссылаясь на «оперативный характер» информации. Замглавы этого ведомства Антон Силуанов сообщил лишь о резком падении поступлений по налогу на прибыль. По его словам, в ноябре 2008-го они составили 38% к уровню 2007-го.

Однако российские эксперты без труда объясняют причины столь печальной картины. Все просто: прибыль по многим секторам сменилась убытками, снижение числа сделок неизбежно уменьшает начисления НДС, а увольнение персонала и урезание зарплаты сразу же сокращают поступления от единого социального налога и подоходного налога.

Ситуация же с таможенными платежами предельно ясна. По бюджетной статистике, две трети доходов ФТС собирает с экспортеров нефти и нефтепродуктов. А цены на нефть обвалились с июля более чем в 3 раза, что вынуждает российское правительство регулярно понижать экспортную пошлину на нефть (в октябре она составляла $372,2 с тонны, в ноябре – $287,3).

В связи со столь резким снижением налоговых поступлений в ноябре в России образовался дефицит бюджета. Как сообщил Минфин, за 11 месяцев 2008 года профицит федерального бюджета России составил $99 млрд. С учетом же того, что за 10 месяцев профицит составлял примерно $100 млрд., дефицит в ноябре равняется около $1 млрд.

Валютные резервы тают, рубль падает

Сокращение валютной выручки от экспорта нефти, металлов, минеральных удобрений и других товаров, а также массовый отток капитала оказали девальвационное давление на рубль и привели к стремительному сокращению золотовалютных резервов Центробанка РФ.

На начало 2008 года объем золотовалютных резервов РФ был зафиксирован на отметке в $478,8 млрд. Вплоть до августа международные резервы неуклонно росли, достигнув к 8 августа рекордно высокой суммы в $597,5 млрд. Однако уже с конца сентября было отмечено сокращение фонда.

За октябрь резервы снизились на $71,468 млрд. На 5 декабря объем международного резервного фонда составил $437 млрд., уменьшившись за одну неделю примерно на $17 млрд.

Между тем, российский рубль уже пятый месяц подряд демонстрирует падение.

В четверг 11 декабря Банк «Россия» снова расширил технический диапазон изменения стоимости бивалютной корзины, состоящей из $0,55 и 0,45 евро, в результате чего курс рубля к корзине упал при открытии торгов на ММВБ примерно на 30 копеек. Однопроцентное расширение коридора бивалютной корзины стало вторым за декабрь, а с начала августа 2008 года котировки рубля к корзине потеряли примерно 8,3%.

При этом трейдеры делают ставки на существенное падение рубля в следующем году, причем, по мнению аналитиков, резкое падение может случиться и раньше, сообщает Dow Jones News. К таким прогнозам их побуждает, в том числе, и недавнее понижение странового рейтинга России агентством S&P с ВВВ+ до уровня ВВВ.

Пока же на рынке 12-месячных форвардов рубль оценивается с 22-процентным понижением против корзины доллар–евро, трехмесячные форварды на рубль торгуются с понижением на 9%, месячные – на 3%.

В 2009 году безработными могут стать 7 миллионов россиян

Спад производства практически во всех сферах российской экономики, естественно, уже сегодня сказывается на росте числа безработных, а дальше этот процесс лишь ускорится.

Сейчас уровень безработицы в России находится на уровне 6% от экономически активного населения. Минздравсоцразвитие РФ говорит о возможном уровне безработицы в 2009 году в районе 10%. По прогнозу же Центра социальной политики Института экономики Российской академии наук, безработица в стране к концу следующего года удвоится и составит 10 – 12%.

Кроме того, проблема занятости населения в России имеет свою специфику. Сейчас в РФ насчитывается 700 т.н. «моногородов» с единственным действующим крупным градообразующим предприятием. Именно такие города и населенные пункты в первую очередь пострадают от безработицы. Есть немало городов, имеющих 2–3 предприятия – они также в группе риска. Наверняка будет наблюдаться резкая дифференциация: в каких-то регионах будет уровень безработицы в пределах допустимого, где-то будет весьма серьезное его превышение.

«Прежде всего, безработица коснется отдельных отраслей экономики. Речь идет о машиностроении, металлургии, строительстве. Это довольно страшная ситуация. Порядка 7 млн. человек останутся без постоянного заработка», – рассказал руководитель Центра социальной политики Института экономики РАН Евгений Гонтмахер.

В Украине ситуация не лучше

Если к перечисленным выше проблемам добавить еще высокую инфляцию и недоверие россиян к национальной валюте, понукающее их переводить рублевые депозиты в доллары и евро, то можно констатировать, что российская экономика сегодня трещит по всем швам. Объективности ради нужно сказать, что хотя власть России и позднее украинского правительства публично признала сам кризис, но раньше стала с ним бороться.

В Украине ситуация в финансовой сфере и экономике, пожалуй, никак не лучше, чем в России. Так, сокращение промышленного производства у нас составило в октябре 19,8%, а в ноябре – 28,6% (ноябрь к октябрю – на 15,2%). Столь резкое ухудшение показателей по промышленности станет причиной еще большего по сравнению с октябрем падения ВВП в ноябре (в октябре – минус 2,1%). Причем главным фактором снижения этих показателей является сокращение металлургического экспорта, а в ноябре прошлого года, с которым идет сравнение, мировые цены на сталь были относительно низкими. Их рост начался в декабре 2007 года и продолжился до июня нынешнего года, поэтому сравнение величины экспорта и ВВП в следующие месяцы с соответствующими периодами прошлого года может оказаться еще более негативным (за счет роста сравнительной базы).

Точных сведений по бюджету в ноябре пока еще нет, но министр финансов Украины Виктор Пинзенык открыто заявил на прошлой неделе, что у правительства нет возможности покрыть дефицит бюджета-2008. По его словам, в октябре, ноябре и декабре в Украине происходит реальное снижение роста ВВП. Учитывая это, усилится невыполнение местных и центрального бюджета из-за того, что у правительства нет возможности покрыть дефицит государственного бюджета на 2008 год, поскольку не существует доступа к рынкам финансирования.

Столь туманные фразы министра наталкивают на мысль, что бюджетные показатели ноября и декабря будут весьма нерадостны.

Инфляция же в Украине еще выше, чем в России (по году в России ожидается около 13%, в Украине – более 20%). Гривня упала к доллару намного сильней, чем девальвировал российский рубль. Не в выигрыше сегодня Украина по сравнению с Россией и по относительным темпам наращивания числа безработных, и по многим другим социально-экономическим показателям. Однако делать сегодня прогнозы о том, какую из двух стран кризис ударит больнее и какая из них быстрее справится с экономическими потрясениями, весьма сложно.

Есть основания полагать, что Кремль для избежания разрушительных социальных потрясений предпримет очередную попытку «переключения» внимания общественности на внешнего врага. Кто им станет, нетрудно догадаться. Но это тема отдельной статьи.

Юрий Глухов