В России началась рецессия

В Министерстве экономики и развития России отмечают начало рецессии в стране, сообщает «РИА Новости».

Заместитель главы Минэкономразвития РФ Андрей КЛЕПАЧ сообщил журналистам, что по итогам текущего года рост ВВП будет ниже ожидавшихся 6,8%, а промышленное производство вырастет всего на 1,9% вместо прогнозировавшихся ранее 4,7%.

"Рецессия началась. Два квартала (падение экономики) у нас будет", - сказал А.КЛЕПАЧ. В мировой практике технической рецессией считается ситуация в экономике, когда на протяжении двух кварталов отмечается спад производства. По словам А.КЛЕПАЧА, в четвертом квартале будет серьезное падение промышленного производства и экономики в целом. "Большой спад начался с октября и будет в ноябре-декабре", - сказал он, заметив при этом, что пока нет данных по ноябрьскому индексу промпроизводства.

По словам А,КЛЕПАЧА, рост ВВП по итогам 2008 года будет ниже ожидавшихся ранее 6,8%.