В России прогнозируют промышленную катастрофу

Сегодня Росстат опубликовал данные о масштабах сокращения промышленного производства в ноябре 2008 года. За этот период оно упало на 8,7%. Учитывая, что, по последним оценкам Минэкономики, в 2008 году промышленное производство должно вырасти всего на 1,9%, в декабре 2008 года масштабы обвала промышленности увеличатся более чем вдвое и составят 19%.

Как передает RBC со ссылкой на газету, "Коммерсантъ", а также на Росстат, если ноябрьские данные не завышены, впереди промышленная катастрофа, которая превзойдет по масштабам кризис 1998–1999 годов. Впрочем, аналитики лишь констатируют "жесткую посадку" экономики и не берутся обсуждать источники ее восстановления.

Производство сокращается повсеместно. В обрабатывающих производствах падение составило 10,3%, в производстве и распределении энергии, газа и воды – 9,3%. Если не учитывать сезонный фактор, обработка сокращается уже три месяца подряд: на 0,6% в сентябре, на 3,2% в октябре и на 8,5% в ноябре.

Источник издания в Белом доме (Россия) добавил, что в ноябре 2008 года по сравнению с ноябрем 2007 года производство кокса, целлюлозы, минудобрений и готового проката черных металлов, а также "некоторых видов машино- и станкостроения" сократилось более чем на 30%. "Заметный рост показали только сектора, завязанные на госзаказе: производство тепловозов и генераторов к турбинам", – отметил источник.

Крайне негативную ситуацию в промышленности иллюстрируют и данные Росстата о ценах производителей. В ноябре 2008 года индекс цен производителей упал на 8,4%, после снижения на 6% в октябре и 5% в сентябре. Это максимальное падение промышленных цен за месяц за всю современную историю России. Только за сентябрь–ноябрь дефляция в промышленности составила 18,7%. Уже неоднократно писалось о том, что столь резкое сокращение цен производителей в России объясняется не только общемировым падением цен на сырье и ресурсы, но и тем, что в отсутствие спроса на произведенную продукцию предприятия работают "на склад". Это сокращает цифры падения промпроизводства, не отражающие сейчас полной картины обрушения промышленности в ноябре 2008 года. Это доказывают и данные Росстата: в ноябре впервые подешевела продукция пищевой промышленности.