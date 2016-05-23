Путин впервые за полгода собирается в ЕС – договариваться об энергетических проектах в Греции

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, "состоятся встречи с президентом Прокописом Павлопулосом и премьер-министром Алексисом Ципрасом. Ожидается, что в ходе переговоров на высшем уровне будут обсуждены ключевые вопросы двустороннего торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, включая реализацию совместных проектов в сферах энергетики и транспорта".

Предполагается также обмен мнениями по актуальным международным и региональным проблемам.

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По итогам визита предусмотрено подписание ряда двусторонних документов.

Последний раз в страны Евросоюза, в который входит Греция, Путин приезжал 30 ноября 2015 года в рамках участия в конференции ООН по климату в Париже.

Отметим, ранее в СМИ сообщалось, что во время визита Путина Афины не планируют переговоры о поддерживаемом РФ проекте газопровода "Посейдон". Его рассматривают как прямого конкурента Трансадриатического трубопровода, который начал строить ЕС.