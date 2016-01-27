В Дании отбившуюся от насильника девушку оштрафовали за газовый баллончик

17-летнюю девушку, на которую совершили нападение в Датском Сондеборге, обязали заплатить штраф за использование перцового баллончика против нападавшего. Об этом пишет The Local.

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Пострадавшая рассказала полицейским, что около 22:00 на нее напал англоговорящий мужчина в темной одежде. Он повалил ее на землю и попытался раздеть. Девушка использовала перцовый балончик и нападавший сбежал и не был задержан правоохранителями.

"Использование газовых баллончиков нелегально, потому ей придется заплатить штраф - 500 крон", - заявил начальник местной полиции Худ Кирстен.

В городе это уже не первый случай. В начале января несколько женщин сообщали о сексуальных домогательствах и попытках насилия со стороны мигрантов.

Отметим, после массовых нападений в Кельне в новогоднюю ночь, когда пострадали сотни женщин, подобные инциденты были зафиксированы в целом ряде европейских стран.