В немецком Борнхайме мужчинам-мигрантам запретили ходить в общественный бассейн

Бассейн расположен по соседству с центром приема мигрантов и в последнее время от его клиенток начали поступать жалобы на сексуальные домогательства со стороны приезжих, передает Би-би-си.

Запрет исходит от правительства города. Как пояснил его представитель Маркус Шнапка, в уголовно наказуемых действиях мигрантов не обвиняли. Запрет на вход в бассейн будет снят, когда приезжие изменят своё поведение, сказал Шнапка.

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В Германии продолжается расследование сотен нападений на сексуальной почве, совершенных в новогоднюю ночь.

Министр внутренних дел федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Ральф Йегер, ответственный за расследование, заявил, что практически все подозреваемые в их совершении - выходцы из Северной Африки и арабских стран.

Всего в полицию было подано 652 заявления, из них 331 касается нападений на сексуальной почве, в двух случаях речь идет об изнасиловании.

В четверг прокуратура Кельна объявила награду в 10 тыс. евро за любую информацию, которая приведет к опознанию или поимке виновных.

Руководство местных внутренних органов, включая самого министра внутренних дел Ральфа Йегера, оказалось под огромным политическим давлением. В пятницу Йегер был вынужден отправить в отставку главу кельнской полиции Вольфганга Альберса.