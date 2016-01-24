Жертвами ударов российской авиации в Сирии стали 63 человека - Reuters

12:29, 24 января 2016
Мир
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По меньшей мере, 63 человека, в том числе девять детей, погибли в результате ударов российской авиации в Сирии.

REUTERS

Об этом заявляет базирующаяся в Великобритании "Сирийская обсерватория по правам человека", передает Reuters.

Авиарейды были совершены неподалеку от города Дейр аль-Зор. Самолеты РФ осуществляли бомбардировки в окрестностях населенного пункта во время столкновения армии Асада с боевиками ИГИЛ, которые контролируют большую часть провинции.

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Российская авиация также ударила по "фактической столице" ИГ - городу Ракка, где на протяжении последних двух дней погибли по меньшей мере 44 человека.

Ранее сегодня УНИАН сообщал, что США и Россия готовы пойти на компромисс накануне переговоров по урегулированию конфликта в Сирии, которые пройдут на следующей неделе.

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