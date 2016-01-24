США и Россия близки к компромиссу по Сирии - Bloomberg

Об этом сообщили источники в дипломатических кругах, передает Bloomberg.

По словам одного из них, Российская Федерация согласилась на участие в переговорах делегации сирийской повстанческой группировки "Армия ислама", которую поддерживает Саудовская Аравия.

В свою очередь Вашингтон якобы согласился на приезд в Женеву делегации, дружественно настроенной по отношению к Москве. В делегацию могут войти бывший вице-премьер Сирии Кадри Джамиль и лидер курдской партии "Демократический союз" Салих Муслим.

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Стало известно, что встречей двух делегаций в Женеве занимается специальный представитель ООН по Сирии Стефан де Мистура. Он и представит информацию о мирном процессе 25 января.

Как сообщал УНИАН, 30 сентября Совет Федераций по инициативе президента России Владимира Путина позволил использовать российские военно-космические силы (ВКС) в других странах. Это решение в России объяснили тем, что у российского руководства попросил военной помощи президент Сирии Башар Асад.

При этом в Кремле уточнили, что РФ использует в Сирии только авиацию, то есть речь идет об операции ВКС.