Соратник Путина уходит в отставку

Перед этим стало известно, что Якунин будет выдвигать свою кандидатуру на пост сенатора Калининградской области в Совете Федераций, выборы в которую состоятся 13 сентября.

Как сообщала избирательная комиссия Калининградской области, в. о. губернатора Николай Цуканов предложил Якунина в качестве представителя области в Совете Федерации России.

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Если Якунина изберут сенатором, ему придется покинуть пост в "Российской железной дороге".

Анатлитики считают, что отставка Якунина может стать первой в серии кадровых перестановок на вершине российской власти.