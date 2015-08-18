Соратник Путина уходит в отставку
09:38, 18 августа 2015Мир
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Один из приближенных чиновников президента России Владимира Путина Владимир Якунин уходит в отставку с должности руководителя «Российской железной дороги».
Якунин покинет пост руководителя "Российской железной дороги" / vm.ru
Перед этим стало известно, что Якунин будет выдвигать свою кандидатуру на пост сенатора Калининградской области в Совете Федераций, выборы в которую состоятся 13 сентября.
Как сообщала избирательная комиссия Калининградской области, в. о. губернатора Николай Цуканов предложил Якунина в качестве представителя области в Совете Федерации России.
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Если Якунина изберут сенатором, ему придется покинуть пост в "Российской железной дороге".
Анатлитики считают, что отставка Якунина может стать первой в серии кадровых перестановок на вершине российской власти.
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