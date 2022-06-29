Оккупанта взяли в плен как пехотинца, когда командование их бросило.

Служба безопасности Украины допросила пленного моряка, который принимал участие в операции по спасанию экипажа крейсера "Москва". Он решил не умирать в море и перешел в пехоту.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что пленный россиянин принимал участие в попытке спасения флагмана Черноморского флота РФ "Москва" в апреле.

"Там было много трупов и, в основном, спасение происходило очень печально. Корабль потеряли, он потонул, его не смогли отбуксировать… Я насмотрелся, что было на "Москве", и не хотел дальше видеть, что посередине моря умираешь. Это очень страшно. И я отказался…" – рассказал оккупант.

После этого он пошел в пехоту. Он прошел трехнедельную тренировку с инструкторами-вагнеровцами. Первой боевой задачей была разведка в Волновахском районе, но она оказалась провальной. 30 "разведчиков" попали в засаду ВСУ и уцелели лишь трое. Их командиры бросили раненых.

Медицинскую помощь россиянам оказали украинские военные.

"Мы никого не освобождаем, мы только захватываем. Мы мародерим, это страшная война", – разоткровенничался захватчик.

"Гибель" крейсера "Москва" - что известно

Крейсер "Москва" затонул 13 апреля, после попадания в него ракет "Нептун", но российское военное руководство срывают правду о причинах и количестве погибших.

По их версии, на крейсере вспыхнул пожар, из-за чего сдетонировали боеприпасы и крейсер затонул. Впервые о погибших заговорили 22 апреля, сообщив об одной жертве и 27 пропавших без вести. При этом утверждалось, что 396 моряков спасли, а офицеры продолжат служить на Черноморском флоте.

Позже появилось видео с якобы спасенными моряками, но не все родители погибших российских моряков поверили в официальную версию.

По разным оценкам, численность экипажа "Москвы" составляла от 416 до 680 человек, в том числе, как выяснилось позже, матросы срочной службы. Подавляющее большинство матросов, вероятно, погибли, но российские власти официально считают их "пропавшими без вести" и требуют от родителей подписать документы о том, что корабль затонул в результате "катастрофы" а не в результате военных действий.

Позже стало известно, что выживших членов экипажа потопленного Украиной крейсера могут снова отправить в зону боевых действий.

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