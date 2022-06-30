Украинские защитники нанесли оккупантам артиллерийские, ракетные и авиационные удары.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал видео, как украинские военные выгоняли российских оккупантов с острова Змеиный.

Роликом Залужный поделился на своей странице в Facebook.

"Не выдержав огня наших артиллерийских, ракетных и авиационных ударов, оккупанты покинули остров Змеиный", - говорится в его сообщении.

Также он поблагодарил защитников Одесской области, которые помогли в освобождении стратегически важного участка.

"Низкий поклон конструкторам и производителям украинской самоходной гаубицы "Богдана", которая сыграла важную роль в освобождении острова. Благодарность иностранным партнерам за предоставленные средства поражения", - добавил главнокомандующий ВСУ.

Ранее 30 июня в ОК "Пивдень" заявили, что ночью украинские войска нанесли удар по Змеиному, после чего российские оккупанты, вероятно, покинули остров.

В свою очередь, данную информацию прокомментировали в Министерстве обороны РФ. Там, побег российских военных назвали "актом доброй воли".

"Сегодня как шаг доброй воли российские военные завершили выполнение задач на острове Змеиный и вывели находившийся там гарнизон", - говорится в заявлении.

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