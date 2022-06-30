В феврале 2022 года остров был захвачен российскими оккупантами.

Одесская область с освобождением острова Змеиный полностью очищена от российских оккупантов.

Об этом заявил представитель начальника Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

По его словам, после того, как врага вынудили покинуть остров, на котором находится поселок Белое, на территории региона не осталось оккупантов.

"Поселок Белое Измаильского района Одесской области. Он же остров Змеиный. Спасибо ВСУ!", - подчеркнул Братчук.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 июня, в Оперативном командовании "Пивдень" заявили, что в течение ночи, после нанесения огневых ударов украинскими ракетными и артиллерийскими подразделениями по острову Змеиный, противник "спешно эвакуировал остатки гарнизона двумя скоростными катерами и, вероятно, покинул остров". В командовании добавили, что на Змеином бушует пожар, раздаются взрывы.

Позже факт освобождения острова подтвердил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Справка УНИАН. Поселок Белое Одесской области находится на острове Змеиный в Черном море, примерно в 35 км от берега.

В феврале 2022 года остров Змеиный был захвачен российскими оккупантами.

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