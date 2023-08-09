ВСУ не дают захватчикам в полной мере использовать свои возможности.

Российские оккупанты постоянно сообщают о победах на фронте, хотя на самом деле никаких успехов не имеют и изо всех сил стараются удержать свои позиции.

"Они, конечно же, сообщают о выдающихся победах российской армии, об устойчивости их обороны. Но если посмотреть на это с точки зрения здравого смысла, то, конечно же, никаких успехов мы не видим. Российская армия отчаянно пытается удержать те позиции, которые она захватила", - сказал военный эксперт Сергей Грабский в эфире телеканала FREEДОМ.

По его словам, вся стратегия армии РФ заключается лишь в том, чтобы удерживать все, что можно. Захватчики пытаются "размазать" свои резервы на все доступные направления.

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"Мы, проводя контрнаступательные операции, пусть даже ограниченного масштаба, на Мелитопольском и Бердянском направлениях проводим, в частности, так называемые военно-полицейские операции, когда зачищаем траншеи противника в невероятно сложных условиях. Мы продолжаем наступление, и, вгрызаясь в оборону противника, имеем, в частности, возможность захватывать пленных", — добавил эксперт.

Грабский убежден, что армия РФ не имеет сейчас возможности проводить широкомасштабные наступательные действия. Это свидетельствует об эффективной работе ВСУ по крайней мере последние полгода. Так, в Донецкой области противник не чувствует себя свободно, поскольку там есть Авдеевский укрепрайон. Он не дает захватчикам в полной мере использовать свои возможности с точки зрения логистики и командной структуры. Украинские защитники значительно усложняют маневры россиян и серьезно влияют на их логистическую структуру, не давая им накопить боеприпасы, материальные средства и продолжать наступление.

Потери РФ в Украине - последние новости

Как ранее сообщал УНИАН, потери России на войне против Украины по состоянию на утро 9 августа ориентировочно составили около 251 тыс. 620 человек.

На Свативско-Кременском направлении несут значительные потери. На этом участке фронта значительно увеличилось число погибших и раненых среди "живой" силы врага.

По данным ЦНС, российские оккупанты берегут подготовленные войска, а потому на штурмы сначала бросают вместо них заключенных и только что мобилизованных.

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