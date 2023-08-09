Такая ситуация наблюдается вдоль всей линии фронта.

Российские оккупанты берегут подготовленные войска, а потому на штурмы сначала бросают вместо них заключенных и только что мобилизованных.

Как сообщает Центр национального сопротивления, на штурмы украинских позиций российское командование отправляет неподобающе подготовленный и укомплектованный личный состав. Лишь после успехов этих "мясных" штурмов применяют кадровых военных.

"Такие методы используются практически вдоль всей линии фронта. Военное руководство врага не учитывает большие потери, ведь на осень планируется новая волна мобилизации в РФ", - добавили в ЦНС.

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Как ранее сообщал УНИАН, общие боевые потери РФ с 24 февраля 2022 года по 8 августа этого года ориентировочно составили около 250 тыс. 800 (+560) человек.

В сводке Генштаба сегодня утром сообщалось, что у оккупантов произошло "кровотечение" личного состава на Свативско-Кременском направлении из-за успешных действий ВСУ. Россия была вынуждена отправить медиков отряда спецназначения из 442 окружного военного клинического госпиталя Минобороны РФ в попытке помочь оккупантам.

С тем на Таврическом направлении ВСУ также успешно уничтожают врага. Там потери врага убитыми, ранеными и пленными составили 256 человек. Уничтожено 18 единиц военной техники противника.

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