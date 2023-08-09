Также стало известно о выходе в Черное море вражеской подводной лодки "Варшавянка" с четырьмя "Калибрами" на борту.

На юге силы обороны уничтожили почти шесть десятков оккупантов вместе с их техникой и вооружением.

Как сообщает Оперативное командование "Юг", ракетно - артиллерийские подразделения Сил обороны нанесли противнику существенные потери-ликвидировано 59 российских военных.

"Удалось уничтожить четыре крупнокалиберные пушки и миномет, семь единиц авто-бронетанковой и инженерной техники. Метко и результативно отработано по наблюдательному пункту и командно - наблюдательному пункту мотострелковой роты", - рассказали в командовании.

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Украинские защитники отмечают, что противник продолжает применять авиацию с направлением управляемых авиабомб. В частности, три таких снаряда враг выпустил на Бериславском направлении по сельскохозяйственным угодьям.

"Из артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов оккупанты обстреливают правобережье. Количество обстрелов захватчики пытаются увеличивать. За минувшие сутки – более 70, с применением около 370 снарядов. В результате обстрелов ранены трое гражданских, из которых двое детей. Повреждены полтора десятка домов", - добавили в "Юге".

В то же время, корабельная группировка врага сейчас развернута в Черном море в количестве 11 единиц, среди которых - подводный ракетоноситель, снаряжение которого - до 4 ракет типа "Калибр".

Речь идет о подводной лодке проекта "Варшавянка", которая вышла на дежурство вчера поздно вечером.

Что известно о "Варшавянке".

Согласно информации из открытых источников, серия советских и российских подводных лодок, построенных в 1982-2000 годах, проекта 877 "Палтус" часто называют "Варшавянка", поскольку изначально предполагалось оснащение ими ВМС стран Организации Варшавского договора.

Есть лодки проекта 636 "Варшавянка"- тип многоцелевых дизель-электрических подводных лодок. Является модернизированным вариантом экспортной подводной лодки проекта 877ЭКМ "Палтус" - 636 "Варшавянка". Были изначально разработаны как экспортный вариант. Находятся на вооружении Китая, Алжира, Вьетнама и России.

В зависимости от модификации, "Варшавянка" может развивать скорость над водой – до 17 узлов, под водой – до 20 узлов, предельная глубина погружения 300 м. Наибольшая длина "Варшавянки" - 73,8 м, ширина корпуса – почти 10 м.

Автономность плавания такой подводной лодки может составлять 45 суток, ее экипаж – более полусотни человек. Стоимость экспортного варианта, по состоянию на 2009 год, составляла 300 млн долларов.

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