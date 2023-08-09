Россия отправила в Украину медиков отряда спецназначения в попытке помочь российским солдатам.

У оккупантов произошло "кровотечение" личного состава на Сватовско-Кременском направлении из-за успешных действий ВСУ.

За данными Генштаба армии Украины, на этом участке фронта значительно увеличилось количество погибших и раненых среди "живой" силы врага. Россия была вынуждена отправить медиков отряда спецназначения из 442 окружного военного клинического госпиталя Минобороны РФ в попытке помочь оккупантам в город Сватово (Луганская область).

"В период с 1 по 7 августа с выше указанного направления в госпиталь города Белгород было отправлено около 500 оккупантов с огневыми ранениями различной степени тяжести", - указал Генштаб.

Также там отметили, что РФ продолжает скрывать реальное количество потерь на войне в Украине: новых "двухсотых" оккупантов тайно отправляют в Ростов-на-Дону.

ВСУ реализовали спецоперацию на левом берегу Херсонщины

Напомним, утром 9 августа Институт изучения войны (ISW) сообщил об удачном рейде ВСУ на левобережье временно оккупированных территорий Херсонской области. Предполагается, что армия Украины могла зайти вглубь на 800 метров благодаря прорыву обороны россиян.

Российские военкоры утверждали, что в рамках спецоперации ВСУ высадили около семи катеров (на каждом по 6-7 бойцов личного состава) в районе населенного пункта Казачьи Лагеря, указывает ISW.

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