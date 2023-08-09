Также уничтожено 17 беспилотников, 17 артиллерийских систем, 12 боевых бронированных машин и 8 танков.

Украинские защитники и защитницы за минувшие сутки, 8 августа, уничтожили 820 российских захватчиков.

Как сообщается в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook, общие боевые потери РФ с 24 февраля 2022 года по 09 августа 2023 года среди личного состава ориентировочно составили около 251 тыс. 620 человек.

Кроме того, Силы обороны уничтожили:

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танков - 4262 (+8) единицы;

боевых бронированных машин ‒ 8290 (+12);

артиллерийских систем - 5013 (+17);

реактивных систем залпового огня - 711 – + 2);

средства противовоздушной обороны ‒ 469 (+1);

самолетов – 315;

вертолетов – 312;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4175 (+17);

крылатые ракеты ‒ 1377;

корабли/катера - 18;

автомобильной техники и автоцистерн - 7479 (+19);

специальная техника - 742 (+5).

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, аналитики американского Института изучения войны отмечали, что украинские военные совершили успешный рейд на левый берег Днепра в Херсонской области. Они, вероятно, прорвали там оборону вглубь на 800 метров и смогли высадить до семи катеров еще до атаки российской артиллерии.

По данным ЦНС, российские оккупанты берегут подготовленные войска, а потому на штурмы сначала бросают вместо них заключенных и только что мобилизованных.

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