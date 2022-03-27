По данным Центра, оккупанты в шоке, потому что исправить в достижимом будущем этот феномен не удастся, потому что такие армии строятся десятилетиями

Председатель правления Центра оборонных стратегий Андрей Загороднюк сказал, что военное руководство РФ уже понимает, что их огромная крутая армия"- это фейк.

Об этом он сообщил в эфире информационного телемарафона.

"Первое, что у них (в военном руководстве РФ - УНИАН) происходит, это то, что они поняли, что их способности были чрезвычайно переоценены. И украинские способности были недооценены. То есть в них, так сказать, полностью сломалась их система координат, они теперь не понимают каким образом нас победить. Они бомбят наши города, но это не ломает наш дух. Они сбросили на нас 1500 ракет, но это не ломает нас никак и с нами очень успешно борются наши Вооруженные силы. Конечно, это шок для них. Этот шок, скорее всего, не пройдет уже", - сказал Загороднюк.

Он добавил, что оккупанты понимают, что их огромная супер крутая армия, о которой все говорили друг другу - это фейк.

"И еще они понимают, что их эта огромная супер крутая армия, о которой все говорили друг другу и они все поверили, это фейк. И этот фейк уже фейком и останется. И этот феномен исправить в обозримом будущем не удастся, потому что такие армии строятся десятилетиями", - сказал председатель правления центра оборонных стратегий.

Напомним, в Беларуси подразделения Вооруженных сил вывели из пунктов постоянной дислокации на полигоны.

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