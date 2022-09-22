Член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов сообщил о разработке предложений касательно обязательного прохождения воинской службы уроженцами Центральной Азии, получившими гражданство меньше 10 лет назад.
Об этом он написал в своем Telegram.
По его словам, рассматривается возможность обязать проходить воинскую службу в течение года "новых граждан" России, которые получили гражданство менее 10 лет назад. Это касается уроженцев Центральной Азии, выходцев из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.
"Отказ от исполнения воинской обязанности должен повлечь за собой лишение российского гражданства не только для военнообязанного лица, но и для членов его семьи", – заявил Кабанов.
Кабанов считает такую инициативу "адекватным ответом на официальный запрет со стороны властей вышеназванных стран на участие их граждан в СВО в добровольном порядке, за что им грозит уголовное наказание на родине".
Как Кабанов отметил в комментарии российскому пропагандистскому агентству ТАСС, предложения будут подготовлены в течение недели, их направят в Совбез РФ, Госдуму, а также руководству администрации президента.
Частичная мобилизация в России: как отреагировали страны ОДКБ
Как писал УНИАН, Россия, испытывающая острую потребность в человеческих ресурсах для продолжения войны против Украины, не находит поддержки среди стран Организации договора о коллективной безопасности.
В мае президент РФ Владимир Путин позвал "единомышленников" из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана на юбилейный саммит ОДКБ. Во время встречи он рассказал о войне в Украине, но поддержку нашел только со стороны Беларуси.
Тем не менее, в августе Россия начала вербовать граждан Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана в ряды российской армии. А 13 сентября ВСУ впервые взяли в плен российского наемника из Узбекистана.
21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации. Заявлена цель собрать до 300 тысяч человек, в первую очередь якобы будут привлекать граждан с боевым опытом. За этим последовала публикация указа Путина. В опубликованной версии пропущен один из пунктов. Российские СМИ сообщают, что в нем идет речь о призыве одного миллиона человек. При этом накануне в стране значительно ужесточили наказания за сдачу в плен и дезертирство.
Казахстан и Кыргызстан, входящие в ОДКБ, и Узбекистан, вышедший из организации в 2012 году, в ответ на это предостерегли своих граждан от участия в войне на стороне России и напомнили об уголовной ответственности.
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