Отказ от исполнения воинской обязанности должен повлечь за собой лишение российского гражданства, считают российские чиновники.

Член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов сообщил о разработке предложений касательно обязательного прохождения воинской службы уроженцами Центральной Азии, получившими гражданство меньше 10 лет назад.

Об этом он написал в своем Telegram.

По его словам, рассматривается возможность обязать проходить воинскую службу в течение года "новых граждан" России, которые получили гражданство менее 10 лет назад. Это касается уроженцев Центральной Азии, выходцев из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

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"Отказ от исполнения воинской обязанности должен повлечь за собой лишение российского гражданства не только для военнообязанного лица, но и для членов его семьи", – заявил Кабанов.

Кабанов считает такую инициативу "адекватным ответом на официальный запрет со стороны властей вышеназванных стран на участие их граждан в СВО в добровольном порядке, за что им грозит уголовное наказание на родине".

Как Кабанов отметил в комментарии российскому пропагандистскому агентству ТАСС, предложения будут подготовлены в течение недели, их направят в Совбез РФ, Госдуму, а также руководству администрации президента.

Частичная мобилизация в России: как отреагировали страны ОДКБ

Как писал УНИАН, Россия, испытывающая острую потребность в человеческих ресурсах для продолжения войны против Украины, не находит поддержки среди стран Организации договора о коллективной безопасности.

В мае президент РФ Владимир Путин позвал "единомышленников" из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана на юбилейный саммит ОДКБ. Во время встречи он рассказал о войне в Украине, но поддержку нашел только со стороны Беларуси.

Тем не менее, в августе Россия начала вербовать граждан Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана в ряды российской армии. А 13 сентября ВСУ впервые взяли в плен российского наемника из Узбекистана.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации. Заявлена цель собрать до 300 тысяч человек, в первую очередь якобы будут привлекать граждан с боевым опытом. За этим последовала публикация указа Путина. В опубликованной версии пропущен один из пунктов. Российские СМИ сообщают, что в нем идет речь о призыве одного миллиона человек. При этом накануне в стране значительно ужесточили наказания за сдачу в плен и дезертирство.

Казахстан и Кыргызстан, входящие в ОДКБ, и Узбекистан, вышедший из организации в 2012 году, в ответ на это предостерегли своих граждан от участия в войне на стороне России и напомнили об уголовной ответственности.

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