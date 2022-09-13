Он был студентом московского вуза.

22-летний узбек Ахмедов Мухредин Сали-оглы, воевавший на стороне России, попал в плен в ВСУ. Он стал первым пленным узбекским наемником.

Об этом сообщил СтратКом ВСУ.

"Гражданство-Узбекистан. Посада-минометчик 120-мм минометной батареи российской ЧВК "Редут". Место жительства до вербовки в российский ЧВК – Москва. Кем был до вербовки – студент московского вуза. Причина вербовки в ЧВК – нужны деньги", – рассказали в СтратКоме.

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Известно, что гражданин Узбекистана был взят в плен на Харьковщине – на окраинах освобожденной накануне Балаклеи.

"Граждане Узбекистана, представители других Великих тюрских народов, вам не стоит ехать на войну в Украину как русское пушечное мясо и умирать за хотелки Путина. Оставайтесь дома и несите благо своим странам", – призвали в СтратКоме.

Как писал УНИАН, в августе украинская разведка сообщила, что Россия вербует граждан Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана в Московском регионе в ряды ВС России. В то же время в Чечне растет возмущение участием мусульман в войне между "христианскими" народами.

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